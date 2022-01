A percentagem dos que não votaram nestas legislativas estará entre os 40% aos 54%, segundo as projeções divulgadas esta noite pelas televisões.

Previsões apontam para que a abstenção volte a ganhar as eleições

A abstenção poderá variar entre os 40% e os 54% nestas eleições legislativas, de acordo com as projeções anunciadas cerca das 20h00, hora do Luxemburgo, pelas televisões portuguesas.

A sondagem da Universidade Católica para a RTP aponta para um intervalo de 49% a 54% de portugueses que não foram votar. Já a projeção da CNN/ TVI aponta para valores mais baixos entre os 40% e 44%. Já a SIC aponta para valores entre os 45% a 49%.

Estes valores não incluem os eleitores residentes no estrangeiro, cuja participação e escolhas são conhecidas mais tarde.

Nas últimas legislativas, realizadas a 6 de outubro de 2019, a abstenção situou-se nos 51,43%. Esta nova subida da taxa de abstenção, a confirmar-se, segue a tendência das últimas décadas, em que os portugueses se abstêm cada vez mais desde as eleições para a Assembleia Constituinte, em 1975, excetuando em três do total de 16 sufrágios para o parlamento, tendo sido mais os não votantes do que os votantes nas últimas legislativas.

A abstenção em legislativas tem vindo sempre a subir desde 25 de abril de 1975 (o menor valor, de 8,34%) até à mais recente votação do género, em 06 de outubro de 2019 (o mais alto registo, de 51,43%).

Só em 1980, em 2002 e em 2005 houve quebras na galopante taxa de eleitores ausentes das mesas de voto, à medida que o entusiasmo com o regime democrático, após 48 anos de ditadura fascista do Estado Novo, foi esmorecendo.

A última vez em que houve uma quebra na tendência abstencionista crescente foi em 20 de fevereiro de 2005, quando se verificou uma baixa de cerca de três pontos percentuais face à eleição anterior.

Após oito meses do governo do primeiro-ministro da coligação pós-eleitoral PSD/CDS-PP, Santana Lopes, o então Presidente da República, Jorge Sampaio, dissolvera o parlamento por “irregular funcionamento das instituições” e convocara novas eleições.

Então, os portugueses foram às urnas em maior percentagem do que três anos antes e votaram maciçamente no PS, que obteve assim a sua primeira e até agora única maioria absoluta (45%), com José Sócrates na liderança.

No sufrágio imediatamente anterior, em 17 de março de 2002, também já tinha havido um recuo da abstenção face às eleições anteriores, desta feita ligeiríssima (menos de uma décima percentual). Foi quando os eleitores lusos foram chamados a pronunciar-se depois de o então primeiro-ministro de um segundo Governo minoritário socialista, António Guterres, pedir a demissão para evitar o “pântano” político, após perder as eleições autárquicas de dezembro de 2001.

Na altura, a vitória sorriu ao PSD de Durão Barroso, com 40,2%, seguido do PS (37,8%) e do CDS-PP (08,7%). O então líder social-democrata viria a deixar o executivo conjunto com o democrata-cristão Paulo Portas para seguir para a Comissão Europeia, ficando então Santana Lopes no posto de primeiro-ministro, apenas por escassos oito meses até Sampaio recorrer à “bomba atómica” devido à sucessão de remodelações e demissões em vários gabinetes e magistraturas da administração pública protagonizados pelo entretanto fundador e presidente do Aliança.

Antes, é preciso recuar 42 anos para encontrar nova quebra da taxa de abstenção: dois meses antes de morrer na queda de um avião em Camarate, o social-democrata Francisco Sá Carneiro conseguiu o seu segundo triunfo seguido com a Aliança Democrática (PPD/CDS/PPM), em 05 de outubro de 1980.

A AD teve 44,91% por cento dos votos, à frente da Frente Republicana e Socialista (PS, União da Esquerda Socialista e Democrática e Acção Social Democrata Independente), que obteve 26,65%, e da Aliança Povo Unido (PCP, Movimento Democrático Português/Comissão Democrática Eleitoral), com 16,75%.

A abstenção diminuiu na altura um ponto percentual face às legislativas anteriores, com os portugueses a voltarem a confiar no líder do PPD (PSD) depois de um período com três breves e instáveis Governos da iniciativa presidencial de Ramalho Eanes, liderados, à vez, por Alfredo Nobre da Costa, Carlos Mota Pinto e Maria de Lourdes Pintasilgo.

- Abstenção em eleições legislativas:

08,34% - 25 abr 1975 (Constituinte).

16,47% - 25 abr 1976.

17,13% - 02 dez 1979 (intercalares).

16,06% - 05 out 1980.

22,21% - 25 abr 1983.

25,84% - 06 out 1985.

28,43% - 19 jul 1987.

32,22% - 06 out 1991.

33,70% - 01 out 1995.

38,91% - 10 out 1999.

38,52% - 17 mar 2002.

35,74% - 20 fev 2005.

40,32% - 27 set 2009.

41,97% - 05 jun 2011.

43,07% - 04 out 2015.

51,43% - 06 out 2019.

