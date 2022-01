Vários emigrantes alertaram para as dificuldades de voto nestas eleições. Não estiveram atentos, à informação divulgada, diz secretária de Estado das Comunidades.

Presidente Marcelo tem um familiar no estrangeiro que não pôde votar

Neste domingo de eleições chegaram a Portugal várias queixas de portugueses radicados no estrangeiro que se viram impossibilitados de exercer o seu direito de voto. Um problema que o próprio Presidente Marcelo de Sousa fez questão de comentar a à comunicação social esta manhã, em Celorico de Bastos onde exerceu o seu direito de voto.



“Devo dizer que é uma luta que tenho tido há muito tempo, o facto de haver sistemas diferentes de votação para várias eleições. Qualquer dia o Parlamento deverá pensar sobre o problema”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa quando confrontado pelos jornalistas sobre as queixas dos emigrantes.

“Chegam-me a mim ecos, e mesmo na minha família tenho um elemento que votava pela primeira vez, mas como mudou de residência de um sítio para o outro, e houve uma certa responsabilidade dele, chegou ao Consulado e não votou”, contou o Presidente da República sublinhando que alguns “problemas práticos têm a ver com os próprios votantes”, mas outros “são problemas burocráticos difíceis e que a covid-19 acentuou e muito”.

"Informar melhor" os emigrantes

Também António Costa foi instado a pronunciar-se sobre a dificuldade manifestada por alguns emigrantes nestas eleições legislativas.

“Lamento se houve situações dessas, penso que é preciso informar melhor as condições de voto” no estrangeiro, assumiu o ex-primeiro-ministro e candidato ao mesmo cargo.

“Hoje são mais de um milhão os portugueses no estrangeiro que podem exercer o seu direito de voto” após a passagem para uma inscrição “praticamente automática de todos os portugueses no estrangeiro que têm cartão de cidadão” português, lembra António Costa à comunicação social enquanto acompanhava a sua mulher à mesa de voto.

Também o líder do Chega alertou ter conhecimento de “de muita gente que quer votar e não pode” no estrangeiro, dando o exemplo de países como Angola, França ou Itália. André Ventura que falava quando foi exercer o seu direito de voto afirmou que "lamentar muito" a situação. "Eu acho que tivemos todos tempo – não estou a atirar culpas para ninguém – mas houve tempo para se tratar desta situação. Mais uma vez, as nossas comunidades e os nossos emigrantes não estão a conseguir votar. E eu acho que todos – a Comissão Nacional de Eleições, nós políticos, o Governo – deviam ter feito por isso antes”, declarou esta manhã à comunicação social.

Pessoas "não estiveram atentas"

Já a secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, sugeriu que as pessoas que não conseguiram votar hoje no estrangeiro "não terão estado atentas" à informação relevante quanto ao voto nas legislativas, acrescentando que "deviam ter-se inscrito".

"Acontece que algumas pessoas não terão estado atentas e chegaram para votar presencialmente, talvez confundido, por exemplo, com as eleições presidenciais, em que o voto é presencial", disse Berta Nunes à Lusa numa conversa telefónica sobre cerca de 40 portugueses residentes na área de Madrid impedidos de votar presencialmente no consulado neste domingo por estarem inscritos nos cadernos eleitorais para o voto por correspondência.

A secretária de Estado rejeitou, no entanto, qualquer "falta de informação" sobre o ato eleitoral, já que tudo foi "divulgado não só pelos consulados e secções consulares", mas também pelos "órgãos de comunicação social da diáspora", estando a informação "amplamente disponível".

Berta Nunes disse que em todo o mundo há "2.872 pessoas inscritas para o voto presencial e é por causa destas pessoas estarem inscritas para o voto presencial que as mesas estão a funcionar", e vincou que "onde não há inscrição para o voto presencial, nem sequer a mesa está a funcionar".

No Luxemburgo, a 7 de janeiro estavam inscritas apenas 20 pessoas para votação presidencial nas legislativas. Quem não desejou fazê-lo presencialmente pode exercer o seu direito de voto, via postal, desde que devidamente inscritos nos cadernos eleitorais.

