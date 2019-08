Marcelo endereçou “àquele Governo e à Família os votos de rápida recuperação do nosso também compatriota".

Presidente Marcelo telefonou duas vezes para saber do estado de saúde de Félix Braz

O Presidente da República Portuguesa encontra-se em contacto com Xavier Betell para se informar sobre a evolução do estado de Félix Braz, que está internado nos cuidados intensivos de um hospital da Bélgica, em consequência de “problemas cardíacos”. E ao mesmo tempo desejar as melhoras ao Vice-Primeiro-Ministro do Grão-Ducado.

Preocupado com o ministro lusodescendente, de 53 anos, Marcelo Rebelo de Sousa falou com o governante luxemburguês duas vezes durante o dia de hoje, segundo informa uma nota da Presidência da República Portuguesa.

O Presidente da República “contactou esta manhã e, de novo, esta tarde, o Primeiro-Ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, para se inteirar do estado de saúde de Félix Braz, o Vice-Primeiro-Ministro do Grão-Ducado, cidadão luxemburguês e português”.

O Presidente também exprimiu “àquele Governo e à Família os votos de rápida recuperação do nosso também compatriota, na sequência da emergência de saúde que o levou a ser hospitalizado”, lê-se na mensagem divulgada no site da Presidência Portuguesa.

Félix Braz estava a passar férias com a família na costa belga quando se sentiu mal e foi hospitalizado. De acordo com o Delano o ministro sofreu um enfarte do miocárdio, estando nos cuidados intensivos, segundo informou o governo do Grão-Ducado, numa breve nota, esta manhã.