Presidente Marcelo resgata duas jovens do mar no Algarve

As duas jovens "viraram-se e engoliram muita água e não eram capazes nem de virar nem de subir para lá nem de nadar, tal era a força da corrente. Portanto, foi possível empurrá-las, a corrente estava muito forte e felizmente houve ali a ajuda de outro patriota e assim os dois conseguimos ajudar as jovens", explicou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas esta manhã, na praia do Alvor, Portimão, ao contar como tinha auxiliado das jovens em aflição. A SIC mostrou o presidente português em ação na ajuda às jovens.

Marcelo Rebelo de Sousa em versão Baywatch pic.twitter.com/geGgVCrx5k — André Ferreira (@_andrecferreira) August 15, 2020

As duas jovens estavam a navegar numa canoa que se tinha voltado por causa da força da corrente. O presidente ficou no mar junto das jovens tentando até à chegada do nadador salvador e juntos trouxeram-nas para o areal.



"Muito cuidado"

“Para o futuro, têm de ter muito cuidado porque, apesar de terem coletes, não sabendo nadar muito bem — e mesmo quem sabe nadar muito bem —, ir para fora e querer ao mesmo tempo ficar com a canoa e depois voltar para terra, na idade delas, que são muito miúdas, é muito difícil”, aconselhou o presidente da República Portuguesa citado pelo Observador.



Aos 72 anos, o Presidente da República inaugurou hoje os banhos a sul do país com muitos banhistas a cumprimentarem-no e a comunicação social a registar o momento. Mas não esperava protagonizar um resgate no mar.





