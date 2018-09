O presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Manuel Ramos Soares, é um dos dois magistrados que assina o acórdão que considera que a violação de uma jovem de Gaia, em 2016, foi um caso de "sedução mútua" e de culpa "mediana" dos arguidos. O presidente do Observatório Nacional de Violência e Género afirma ao Público que esta decisão poderá violar a lei.

Presidente do Sindicato dos Juízes assina acórdão que desvaloriza violação de jovem em Gaia

O caso remonta a novembro de 2016, quando uma jovem de 26 anos foi submetida "enquanto incapaz de resistência" por estar sob o efeito de álcool a relações sexuais com dois funcionários da discoteca Vice Versa, em Vila Nova de Gaia. A violação aconteceu na casa de banho do estabelecimento após o fecho. No acórdão do Tribunal da Relação do Porto pode ler-se: "A culpa dos arguidos [embora nesta sede a culpa já não seja chamada ao caso] situa-se na mediania, ao fim de uma noite com muita bebida alcoólica, ambiente de sedução mútua, ocasionalidade (não premeditação), na prática dos factos. A ilicitude não é elevada. Não há danos físicos [ou são diminutos] nem violência [o abuso da inconsciência faz parte do tipo]."

Os homens eram o barman e o porteiro/relações públicas do estabelecimento em Gaia. Os dois arguidos estiveram em prisão preventiva e, mais tarde, em prisão domiciliária com pulseira eletrónica até ao julgamento. O Juízo Criminal Central de Vila Nova de Gaia, condenou-os a quatro anos e meio de prisão com pena suspensa "pela prática, em autoria material, de um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência".

Os juízes do Tribunal da Relação do Porto vieram mais tarde confirmar a pena suspensa dos dois funcionários da discoteca de Gaia e consideraram este um caso de "sedução mútua" e de culpa "mediana" por parte dos arguidos. É exatamente este acórdão que é assinado pelo presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), Manuel Ramos Soares.



Na nota enviada ao jornal Público, a ASJP esclarece a qualificação de "sedução mútua". "Não é verdade que o tribunal tivesse considerado que o crime de abusos sexual de pessoa incapaz de resistência ocorreu num ambiente de sedução mútua; essa qualificação refere-se ao contexto que antecedeu a prática dos crimes e que foi tida como relevante para a determinação da pena", pode ler-se.



Acórdão pode violar direitos humanos



Segundo as declarações do sociólogo Manuel Lisboa ao Público, este acórdão "pode ferir as convenções internacionais de direitos humanos e também a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres, de que Portugal é signatário". "Poderá estar em causa uma clara violação da lei", acrescenta ao jornal.

Outros especialistas ouvidos pelo Diário de Notícias teceram várias críticas ao acórdão, nomeadamente, o facto de a decisão não ter tido em conta a ausência de arrependimento por parte dos dois arguidos, bem como imputar responsabilidades à vítima.