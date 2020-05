O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que o ministro das Finanças "não tem condições para continuar" no Governo, considerando que será uma má decisão se António Costa mantiver "um ministro que não lhe foi leal".

Presidente do PSD defende demissão do ministro das Finanças, Mário Centeno

"Se estava mal, com esta prestação na Assembleia da República, Centeno ainda ficou pior. Não tem condições para continuar! Mal vai um primeiro-ministro que mantém um ministro que não lhe foi leal, que tem a crítica pública do Presidente da República, que a bancada do PS não defendeu e que diz ser irresponsável fazer o que o primeiro-ministro anunciou", defendeu Rio, numa publicação na sua conta oficial da rede social Twitter.



O Governo recebeu algumas críticas indiretas do Presidente na tarde desta quarta-feira pela transferência de 850 milhões de euros para o Novo Banco antes da conclusão da auditoria. Segundo o Diário de Notícias, afirmou que "é politicamente diferente o Estado assumir responsabilidades dias antes de se conhecer as conclusões de uma auditoria ou a auditoria ser concluída dias antes de o Estado assumir responsabilidades".

"Há uma auditoria que tinha sido anunciado que estaria concluída em maio deste ano, respeitando a 2000-2018, para os portugueses não é indiferente cumprir compromissos com o conhecimento exato do que se passou num determinado processo ou cumprir compromissos e mais tarde vir a saber como é que foi esse processo até 2018", clarificou Marcelo Rebelo de Sousa.

Com Lusa

