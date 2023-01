Foram ainda detidos vários empresários, alguns ligados à área da construção civil.

Presidente da Câmara de Espinho detido pela PJ

O presidente da Câmara de Espinho, Miguel Reis, foi hoje detido pela Polícia Judiciária (PJ), no âmbito de uma investigação por diversos crimes económicos alegadamente cometidos no licenciamento de obras, disse à Lusa fonte ligada à investigação.

Segundo a mesma fonte, foram ainda detidos vários empresários, alguns ligados à área da construção civil.

A operação foi desencadeada durante a manhã de hoje e, pelas 12:30, ainda decorria.

Miguel Reis foi eleito presidente da Câmara de Espinho, distrito de Aveiro, pelo PS nas autárquicas de 2021, com 40,23% dos votos.

O arquiteto já foi vereador na câmara, vogal da Assembleia de Freguesia de Anta, deputado na Assembleia Municipal de Espinho, membro da Assembleia Distrital do Porto do PS e da comissão nacional do partido.

Antes de assumir funções de presidente da autarquia, Miguel Reis conciliava a sua atividade política com a docência na Escola Profissional de Espinho, do grupo Oliveira Martins, e a investigação nas áreas da Governação do Mar, da Energia e Ambiente, das Novas Formas de Habitar e da Proteção Civil.

É atualmente presidente da Comissão Política Concelhia do PS de Espinho, depois de ter sido reeleito para o cargo em outubro de 2022.

Fonte oficial da câmara confirmou à Lusa, cerca das 13:00, que as buscas ainda estavam a decorrer.

