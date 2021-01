Este é o número mais elevado de votos antecipados no estrangeiro de que há registo.

Presidenciais. Voto antecipado no estrangeiro bate recorde

Henrique DE BURGO Este é o número mais elevado de votos antecipados no estrangeiro de que há registo.

Cerca de 5.400 portugueses votaram antecipadamente no estrangeiro, entre 12 e 14 de janeiro, para a eleição do Presidente da República, segundo dados preliminares divulgados esta terça pelo Governo português.

Este é o número mais elevado de votos antecipados no estrangeiro de que há registo com, por exemplo, quase mil votos antecipados a mais do que nas eleições legislativas no ano passado, com um total de 4.413 votos.

O voto antecipado no estrangeiro é dirigido aos cidadãos recenseados em Portugal mas que estão temporariamente deslocados no estrangeiro seja por motivos profissionais, de saúde ou como estudantes.

Presidenciais. Consulado de Portugal no Luxemburgo vai ter duas mesas de voto Os portugueses recenseados no Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo vão poder votar presencialmente nos dias 23 e 24 de janeiro para eleger o próximo Presidente da República de Portugal.

Para os emigrantes que estão inscritos nos consulados portugueses do país de acolhimento o voto é presencial e poderá ser exercido nos dias 23 e 24 de janeiro. O Consulado de Portugal no Luxemburgo Merl (Route de Longwy, n° 282, em Merl) tem duas mesas de voto que vão estar abertas aos eleitores entre as 8h e as 19h, durante esses dois dias.

Os eleitores terão de apresentar o cartão do cidadão (mesmo que esteja caducado), o passaporte, o bilhete de identidade ou a carta de condução. Cerca de 50 mil portugueses estão recenseados no consulado no Grão-Ducado.



A mais recente polémica com a eleição do próximo Presidente da República de Portugal prende-se com os boletins de voto. Apesar de os candidatos às eleições serem sete, nos boletins de voto aparecem oito.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.