Presidenciais. "Se vou votar? Ai vou, vou, temos de ir"

Paula SANTOS FERREIRA

A Escola Básica nº1 de Lisboa, em Arroios, reabriu hoje, mas no espaçoso pátio os adultos substituíram as crianças que diariamente ali brincam, sempre em algazarra em tempo de aulas. Desta vez, reinava o quase silêncio, com cada pessoa a procurar um espaço afastado dos restantes presentes que ali se encontravam pelas 11h00 da manhã à espera da sua vez de votar.

“Mesa 25. Quem pertence à mesa 25?”, perguntava uma das organizadoras deste dia de eleição presidencial. Neste local, os eleitores foram distribuídos pelas quatro mesas de voto, pela ordem alfabética do seu primeiro nome. Cada mesa encontra-se numa sala de aula desta escola inaugurada em 1875 e a saída é feita com passagem por um recreio interior colorido e por uma outra porta que não a mesma da entrada.

O anúncio sucessivo de cada uma das quatro mesas de voto na escola mais antiga de Lisboa, que ainda mantém o ar de outrora, com diversos objetos, fotos e livros de outros séculos expostos no interior, era a voz predominante que entrecortava o quase silêncio. Mesmo os casais, famílias ou conhecidos que ali estavam à espera no pátio falavam em voz baixa. Um cenário distinto das outras eleições onde a espera dava sempre lugar a conversas de circunstância. O distanciamento da pandemia quebrou esses diálogos espontâneos.

“Desde que abrimos, às 08h00 até agora tem havido sempre afluência de eleitores”, explicou Hugo Marques, que no primeiro hall da escola encaminhava os eleitores, que um a um e espaçadamente, iam sendo chamados para a sua mesa. Vários frascos de álcool gel encontravam-se à entrada e também na divisão onde o eleitor coloca a cruz no seu candidato.

“Até agora só um eleitor é que não trouxe a sua caneta, mas nós temos aqui novas para esses casos. Todos os outros trouxeram caneta e todos têm cumprido as medidas sanitárias”, contou por seu turno Júlia Matias, a delegada deste local de voto.

“As pessoas não têm medo de votar e temos sempre tido gente, ainda é cedo, mas provavelmente não haverá uma abstenção tão grande como se previa”, acrescentou esta delegada frisando que no local tudo estava organizado para garantir a segurança dos eleitores.

“Está tudo bem organizado e não tive medo nenhum de vir votar. Todos devemos votar”, disse Maria à saída. Para esta eleitora além do distanciamento social e das máscaras o seu direito de voto decorreu “normalmente”.

A pandemia não foi razão de peso para também Ana Araújo se abster de ir votar. “Não tenho medo de vir, quero exercer o meu direito e está tudo calmo”, disse esta eleitora enquanto esperava na fila com distanciamento que se formava no exterior da escola e já começava a querer dar a volta ao muro do pátio.

"Desta vez ainda é mais preciso o nosso voto"

“Se vou votar? Ai vou, vou, temos de ir. E pelo que vejo e me disseram está tudo bem organizado”, referia Amélia, moradora do bairro que no passeio oposto à escola observava o que se passava no seu local de eleição.

“Vou só depois de almoço, altura em que costuma haver menos gente vou votar, e desta vez ainda é mais preciso o nosso voto”, sublinhou a moradora de máscara continuando no seu "posto de observação". E ali ficou agora acompanhada por uma vizinha que se juntou a ela. Um domingo de eleições, mesmo em tempo de pandemia, continua a ser um acontecimento e sinónimo de “direito dos cidadãos”, para quem como Amélia conheceu “primeiro a ditadura e só depois a democracia”. Por isso, a pandemia não justificava para Amélia o adiamento deste dia de eleições presidenciais".

