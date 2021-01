Apesar dessa subida, a comunidade portuguesa em França queixou-se, este fim de semana, de falta de informação e desleixo das autoridades portuguesas face às eleições presidenciais num momento em que a rede associativa está parada devido ao vírus.

Portugal 2 min.

Presidenciais. Paris com afluência acima do normal

Apesar dessa subida, a comunidade portuguesa em França queixou-se, este fim de semana, de falta de informação e desleixo das autoridades portuguesas face às eleições presidenciais num momento em que a rede associativa está parada devido ao vírus.

Em Paris, a afluência de portugueses para votar nas eleições presidenciais foi superior ao normal.

Segundo a RTP, em França estão inscritos 410 mil cidadãos nos cadernos eleitorais, cerca de metade, 212 mil, só na capital.

O número de pessoas a votar só no sábado foi pouco menos que o número de votantes nas últimas eleições, na totalidade dos dois dias de escrutínio.

"Ontem tivemos cerca de 800 pessoas a votar, o que é bastante interessante, uma vez que no passado, na totalidade dos dois dias, esse número rondava os mil", afirmou à estação pública portuguesa, Carlos Oliveira, o cônsul-geral em Paris.

Apesar dessa aparente subida, a comunidade portuguesa em França queixou-se, este fim de semana, de falta de informação e desleixo das autoridades portuguesas face às eleições presidenciais num momento em que a rede associativa está parada há mais de 10 meses devido ao vírus.

"As pessoas continuam completamente perdidas, sem saber como votar e onde devem votar [...] Nós continuamos esquecidos e sentimos que o nosso país tem um certo desleixo para com os portugueses residentes no estrangeiro que é inaceitável", disse Rui Ribeiro Barata, conselheiro das Comunidades Portuguesas em Estrasburgo, em declarações à Agência Lusa.



Sem a possibilidade do voto por correspondência, as eleições presidenciais portuguesas decorrem em França não só em clima de pandemia, mas com menos informação do que é normal já que não houve campanha por parte dos candidatos e as associações onde normalmente se difundem os aspetos principais da eleição estão fechadas.

Um ponto difícil de ultrapassar são os portugueses que não estão registados em França apesar de aí residirem, mas em Portugal.



Com a possibilidade apenas do voto presencial, Hermano Sanches Ruivo, vereador da Câmara de Paris, considera que é importante Portugal investir em mais meios de participação, nomeadamente o voto eletrónico, para guardar a ligação dos emigrantes ao país.

"É absolutamente fundamental que essa ligação entre os portugueses que estão fora de Portugal há décadas continue forte, inclusive através das eleições, porque, em sentido contrário, essa ligação é soft power para Portugal", afirmou o vereador.

Este é também um argumento do Conselho das Comunidades para defender o voto eletrónico.

"O voto eletrónico foi testado em 2005 e, no contexto atual, seria uma das soluções para aproximar os portugueses da democracia e do sentimento de pertença", concluiu Rui Ribeiro Barata.



com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.