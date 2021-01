Ana Gomes é o segundo candidato mais votado, com 12,82%.

Presidenciais. Marcelo é o mais votado com 60,90% com 3.082 freguesias apuradas

Lusa Ana Gomes é o segundo candidato mais votado, com 12,82%.

Marcelo Rebelo de Sousa é o candidato mais votado com 60,90% dos votos nas eleições presidenciais de hoje, quando estão apurados os resultados provisórios em 3082 das 3092 freguesias.

Segundo os dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral, Ana Gomes é o segundo candidato mais votado, com 12,82%.

É o seguinte o quadro completo dos resultados às 00:00 horas, do Luxemburgo de acordo com os resultados divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna:

Marcelo Rebelo de Sousa 60,90%, com 2.439.744 votos

Ana Gomes 12,82%, com 513.767 votos

André Ventura 11,91%, com 477.277 votos

João Ferreira 4,25%, com 170.337 votos

Marisa Matias 3,93%, com 157.557 votos

Tiago Mayan Gonçalves 3,20%, com 128.123 votos

Vitorino Silva 2,99%, com 119.655 votos

