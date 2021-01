Os portugueses recenseados no Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo vão poder votar presencialmente nos dias 23 e 24 de janeiro para eleger o próximo Presidente da República de Portugal.

Presidenciais. Consulado de Portugal no Luxemburgo vai ter duas mesas de voto

Henrique DE BURGO Os portugueses recenseados no Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo vão poder votar presencialmente nos dias 23 e 24 de janeiro para eleger o próximo Presidente da República de Portugal.

Segundo declarações do cônsul Gomes Samuel à Rádio Latina, o consulado, situado no bairro de Merl (Route de Longwy, n° 282), na capital, vai ter duas mesas de voto que vão estar abertas aos eleitores entre as 8h e as 19h, durante esses dois dias.

Recorde-se que, ao contrário das eleições legislativas, onde existe a opção de voto por correspondência ou presencial, nas eleições presidenciais o voto para os emigrantes é apenas presencial.

Está em mobilidade? Pode votar nas presidenciais a partir de hoje Os eleitores inscritos em Portugal e que se encontrem deslocados no estrangeiro podem começar a votar a partir de hoje e até quinta-feira, 14 de janeiro.

Com perto de 50 mil portugueses recenseados no consulado (47 mil eleitores em 2019), e em plena pandemia, os analistas preveem um aumento da taxa de abstenção.

Mas mesmo assim, o cônsul Gomes Samuel lembra que "o exercício do voto é um dever cívico de todos os cidadãos" e faz eco do apelo lançado pelas autoridades portuguesas, relembrando o "dever" de cumprir escrupulosamente todas as regras sanitárias ligadas à covid-19. Nesse sentido garante que "serão seguidas, dentro das instalações consulares, todas as medidas sanitárias e de distanciamento social em vigor".

Além dos emigrantes inscritos no consulado de Portugal no Luxemburgo que votam nos dias 23 e 24 de janeiro, lembramos que os cidadãos recenseados em Portugal e que se encontrem em mobilidade (deslocados temporariamente por motivos profissionais ou outros contemplados na lei) no Luxemburgo podem a partir de hoje e até quinta-feira optar pelo voto antecipado no consulado de Portugal, munidos do cartão do cidadão, passaporte, bilhete de identidade ou carta de condução.



