Presidenciais. Boletins de voto incluem candidato que não concorre

Presidenciais. Emigrantes regressados temporariamente a Portugal impedidos de votar no país

Com os confinamentos e o teletrabalho muitos prolongaram as visitas a Portugal, mas a sua morada continua a ser no estrangeiro. Para poderem votar nestas eleições terão de voltar ao país de acolhimento. Emigrantes ouvidos pelo Contacto que se encontram nesta situação criticam as autoridades por não os terem incluído nas exceções criadas para a pandemia.