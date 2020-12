Um logotipo que é um leme inspirado nas estrelas da União e um lema que diz que é tempo de agir. A apresentação foi no CCB, que será mais uma vez a sede.

Portugal 2 min.

Presidência portuguesa apresenta logotipo, lema e website

Telma MIGUEL Um logotipo que é um leme inspirado nas estrelas da União e um lema que diz que é tempo de agir. A apresentação foi no CCB, que será mais uma vez a sede.

A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia apresentou hoje o logotipo, o lema e os canais de informação. Uma espécie de leme, que transforma as 12 estrelas da bandeira da União Europeia em 27 pontos que formam o símbolo. De acordo com o site oficial, o logotipo usa elementos “associados a Portugal, à sua história, geografia e abertura ao mundo” e recria esses elementos “num sol e num leme que guiam a União Europeia para um futuro inovador, sustentável, positivo e humano, de acordo com os seus valores fundadores”.



O logotipo e o site foram apresentados esta sexta-feira, dia 4, pelo ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e pela Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, no Centro Cultural de Belém (CCB).

O CCB será mais uma vez a sede oficial da presidência portuguesa da EU, que decorre de 1 de janeiro a 30 de junho de 2021. O edifício junto ao Mosteiro dos Jerónimos foi construído para acolher a primeira Presidência Portuguesa do Conselho da, então, Comunidade Europeia.

Esta é a quarta presidência portuguesa da UE. A primeira realizou-se em 1992, a segunda em 2000 e a terceira em 2007, durante a qual se assinou o Tratado de Lisboa, um tratado que reformou o funcionamento da União Europeia.

Presença também nas redes sociais

Além da identidade visual foi também apresentado o lema: “Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital”.

O programa da presidência está disponível no site www.2021portugal.eu. E é também possível acompanhar a atividade diplomática e política através das contas de Twitter, Facebook, Instagram, Youtube e Flickr e ainda usando a hashtag #EU2021PT.

As prioridades da presidência portuguesa foram esta semana oficialmente apresentadas por António Costa ao presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e ao presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli.

São elas, desenvolver o Pilar Social Europeu; a recuperação económica pós-covid, acompanhado a reconversão digital e verde das economias; e as alianças com países terceiros como a Índia, os países do Indo-Pacífico, além da parceira em novos termos com os EUA.

Charles Michel, quando recebeu Costa no edifício do Conselho Europeu em Bruxelas, felicitou o primeiro-ministro português por ele ir liderar a primeira presidência pós-covid. A presidência portuguesa assume o lugar no momento em que as vacinas começam a ser distribuídas na Europa e quando, tudo indica, o orçamento para 2021-27 já terá sido assinado por todos os países, incluindo os relutantes Hungria e Polónia.

Os pontos altos da presidência vão ser uma cimeira europeia especial no Porto em maio, pra debater os direitos sociais. E a presidência portuguesa e o comissário luxemburguês, Nicolas Schmit, responsável pelo Emprego e Direitos Sociais vão ter uma ligação estreita. Que aliás, já, começou, segundo disso o próprio numa entrevista ao Contacto.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.