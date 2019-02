Conselho das Ordens Honoríficas indica que a condenação do jogador por fraude fiscal em Espanha "não justifica" a abertura de um processo".

Presidência mantém condecorações a Ronaldo

Conselho das Ordens Honoríficas indica que a condenação do jogador por fraude fiscal em Espanha "não justifica" a abertura de um processo".

Cristiano Ronaldo vai manter as condecorações que lhe foram atribuídas por Cavaco Silva e por Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de condenado por fraude fiscal em Espanha, sendo forçado a pagar multa de 18,8 milhões de euros.

A notícia foi avançada pelo Expresso e também confirmada pelo Público, depois de hoje o Conselho das Ordens Honoríficas ter considerado, a pedido de consulta por parte do Presidente da República, que o caso de Ronaldo "não justifica" a abertura de um processo.



A conclusão do parecer emitido pelo Conselho revela que "a situação relativa a Cristiano Ronaldo não configura o enquadramento previsto no número 1 do artigo 55 da Lei 5/2011 de 2 de março".



