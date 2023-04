Neste 25 de Abril, assistimos a um dos maiores desfiles de sempre. Mas Abril não pode ser só um Natal em plena Primavera se não houver um projecto de futuro

Precisamos é que Abril se cumpra

Este ano, o desfile do 25 de Abril na Avenida da Liberdade, e um pouco por todo o país, foi talvez um dos maiores de sempre. Já no ano passado se tinha sentido essa força na rua, mesmo com os ataques do costume das grupetas reaccionárias. E talvez nos pareça ainda maior essa massa humana no rescaldo da pandemia, quando aquela imagem do velho solitário a subir a Avenida de bandeira na mão, em 2020, se tornou desoladoramente símbolo daqueles anos de restrições e isolamento.

Mas as grupetas reaccionárias lá estiveram, algumas no desfile (e não “à parte”, como insistiram no ano passado, com muito apoio mediático, como só a IL e o Chega conseguem ter), outras, horas antes, em frente à Assembleia da República, onde se previa uma grande manifestação da extrema-direita contra Lula da Silva, que discursava no Parlamento nas comemorações da Revolução, e que não passou de um grande fiasco.

É bem possível que a gente na rua tenha respondido em massa da forma como mereciam essas grupetas. No entanto, as televisões revisitaram toda a semana ad nauseum os “momentos” da manhã de 25: André Ventura a “arrasar” em “declarações explosivas”, o “show” do Chega e o circo armado na casa da democracia, e Augusto Santos Silva, paizinho de raspanete na manga, à procura do “banger” viral. Sempre a mesma dança um com o outro.

Porque é também a mesma dança que lhes alimenta a alma e, a nós, nos consome o corpo: quanto mais um governo pretensamente socialista continuar a aprovar medidas que nos empobrecem, a dar borlas às empresas da grande distribuição, da energia ou da banca, e a transferir do nosso bolso, com os nossos sacrifícios, os nossos rendimentos para o bolso de quem acumula milhões em lucros, mais a ventura será desoladora – bem pode Santos Silva lançar reprimendas.

Os “remédios” que Santos Silva ainda em Fevereiro enumerava para “combater a extrema-direita” (no Público) são afinal um conjunto de lugares-comuns sobre “democracia”, “diálogo”, e aquele “não-passarão” de peito cheio, enquanto o governo da sua cor política traça uma linha praticamente sem retorno de degradação das instituições públicas, de paralisia perante o caos sócio-económico, de desmantelamento do Estado Social, de agravamento da crise no trabalho, nos salários, nos direitos laborais, de colapso na Saúde e na Educação.

São então esses os valores de Abril que saímos à rua a defender, uma espécie de Natal em plena Primavera, porque no resto do ano estamos muito ocupados com o nosso umbigo, a “escrutinar” o governo ao qual demos maioria absoluta porque tínhamos tanto medo do crescimento da extrema-direita (e mal sabemos o medo do porvir, a mesma chantagem que nos vão impor para nos ficarmos por este mal-menor). No resto do ano acabamos a reclamar com as greves dos professores ou da CP, porque nos perturbam os dias, “e eu até sou a favor das greves, mas assim não”, ou “lá fora é que há greves a sério”, porque “aqui são todos comunistas” ou o “sindicalismo está morto”, “lá fora não estão ligados a partidos”, devíamos já amanhã fazer “uma greve geral” ou os portugueses “são uns mansos e não reclamam” porque “não somos como os franceses”.

A verdade é que nós, ao contrário do que tanto se repete, não precisamos necessariamente de “um novo 25 de Abril” – precisamos é que Abril se cumpra. E para isso precisamos de menos governos de maioria absoluta como este a distribuir pedaços do Estado aos seus compinchas, a gerir a res publica como se fosse um supermercado, em conferências de imprensa em modo “spin-doctor” a vender os “remédios” que Santos Silva “prescreveu”, sem um horizonte, uma esperança, um qualquer plano de futuro sobre como vamos sair deste buraco.

Precisamos menos de revisões constitucionais que, paulatinamente, vão mutilando o texto fundamental que saiu da nossa Revolução, traindo-a de cada vez que a truncam, mas sobretudo traindo-a, todos os dias, quando mais um centro de saúde fica sem médicos, mais um professor abandona a profissão porque não aguenta a precariedade, mais uma família é despejada.

É nas pessoas que estiveram em massa na rua para celebrar a Revolução que estão muitas das soluções para sairmos do “estado a que chegámos”. Temo-las visto nos grandes protestos dos últimos meses: pela Vida Justa em Fevereiro, pela luta dos trabalhadores em Março, pela Habitação em Abril. Mobilizadas e organizadas, é nelas que estará a força para conquistar o que nos pertence por direito.

Raquel Ribeiro, entre a Europa e a América Latina Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e no Reino Unido. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. Deu aulas em Oxford e Edimburgo. É investigadora do Instituto de História Contemporânea, da Universidade Nova da Lisboa.

