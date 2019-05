Precisa de renovar o cartão de cidadão em Lisboa? Só há marcações disponíveis para agosto

Se está a pensar renovar o seu cartão de cidadão em Lisboa, quando for de férias a Portugal, o melhor é agendar já pela internet. Já só há marcações para agosto. Por agora, está o caos nos locais de atendimento da capital com longas filas de espera.



Se está a pensar renovar o seu cartão de cidadão em Lisboa, quando for de férias a Portugal, o melhor é agendar já pela internet. Já só há marcações para agosto. Por agora, está o caos nos locais de atendimento da capital com longas filas de espera.





Na capital, já só há vagas para agosto, a partir do dia 6, ou seja, para daqui a três meses como noticia o Diário de Notícias. E desista de pensar em marcar para a Loja do Cidadão de Odivelas, onde só é possível agendar uma marcação para 30 de novembro. Pelo contrário, Arruda dos Vinhos é aquele, entre os 18 distritos da área metropolitana de Lisboa, onde o agendamento das marcações para a renovação do documento de identificação, se consegue fazer mais cedo.

No resto do país, os cidadãos conseguem agendar a renovação deste documento de identificação para o mês seguinte.

Para os próximos tempos estão já registados 25 246 pedidos de renovação do cartão em todo o país, de acordo com dados do Ministério da Justiça divulgados pelo Diário de Notícias. Sendo o número total de emissões de 210 mil, tal significa, que apenas uma pequena parte da população opta por agendar o pedido de renovação do cartão de cidadão, muitas vezes por já ter o documento caducado e não poder esperar pela data proposta pelos serviços do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN).

Tal facto faz com que se verifiquem, na região de Lisboa, longas filas de espera, algumas de quatro e seis horas, por uma senha de atendimento, nos locais onde se pode renovar este documento. Com o cartão de cidadão caducado não se pode agendar a marcação online, além de muitos portugueses ainda preferirem ir diretamente aos locais de atendimento. Outros, devido ao tempo de espera das marcações no site do IRN, vão logo aos centros de atendimento.

Segundo o site do IRN, o próximo agendamento disponível no Porto é para 14 de junho e em Faro para 26 de junho, por exemplo, indica o Diário de Notícias. Já em Braga, Bragança, Guarda, Chaves, Viseu, Portalegre e

Madeira os tempos de espera diminuem, sendo por norma possível conseguir uma marcação passados três dias do registo.

Em breve, irão haver alterações para desbloquear a reduzir as longas filas de espera em Lisboa, anunciou fonte do Ministério da Justiça ao DN.

Passará a haver locais com tempos exclusivos para quem tem marcação e a partir de 1 de junho os SMS de alerta do prazo de caducidade do cartão de cidadão vão chegar mais cedo aos cidadãos e “passará a incluir imediatamente a data e o local de marcação para o serviço, medida que irá reduzir significativamente o congestionamento nos postos, não tendo o cidadão de se preocupar em efetuar o agendamento antecipado", indica o ministério da Justiça.

A mesma fonte adianta ainda que “foi feita uma alteração do sistema de atendimento presencial que suportará o novo fluxo de atendimento e que o torna mais rápido porque permite, mediante autorização do cidadão, renovar o cartão com aproveitamento dos dados anteriormente recolhidos para o seu anterior documento de identificação, nomeadamente impressão digital, fotografia e altura”. Para tal é preciso que o cartão esteja caducado há menos de um mês.

Pode agendar a marcação da renovação do seu cartão de cidadão no site do IRN, https://agendamento.irn.mj.pt/



