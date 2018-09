O príncipe Alberto II do Mónaco foi ontem entronizado confrade do vinho da Madeira e mostrou-se interessado em dar a conhecer ao mundo um produto certificado, mas que reconheceu que poucos o provam "da forma certa".

Príncipe Alberto II do Mónaco entronizado confrade do vinho da Madeira

Numa cerimónia que decorreu sexta à tarde no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da região autónoma e com um apertado protocolo, o príncipe "jurou" honrar e dar glória ao vinho Madeira. Questionado sobre o que poderia fazer, enquanto confrade, pelo vinho da Madeira respondeu reconhecer que o nome é conhecido mundialmente, "mas não há muitas pessoas que o tenham provado da forma certa", sugerindo ser "importante mostrar isso".



Alberto II recordou que, durante a sua vida, sempre esteve acostumado a ver o vinho Madeira no Mónaco. "Eu sempre vi garrafas de vinho Madeira na nossa adega, no palácio, no Mónaco, e o meu pai, tal qual disse o responsável da confraria, apreciava largamente o vinho Madeira", disse. O príncipe do Mónaco reconheceu a existência de uma ligação ancestral da sua família para com a ilha da Madeira, lembrando que o seu tetra-avô participou em expedições oceanográficas na região, o que lhe permitiu criar raízes com o vinho local.



Apesar de não saber qual o papel que pode ter enquanto confrade, o Príncipe considera que "o vinho é uma expressão de uma identidade local e uma parte da cultura", sugerindo que, quanto "mais for mostrado no mundo", melhor será para a promoção do produto. Para o presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, ter o príncipe Alberto como confrade é essencial para essa promoção.

"O príncipe do Mónaco é uma personalidade conhecida em todo o mundo e é um amigo da Madeira", afirmou. Com a entronização de Alberto II do Mónaco, a Confraria do Vinho Madeira, instituição criada em 1985, enriquece a galeria de confrades, composta por cerca de 200 personalidades de diversas áreas socioculturais, económicas e políticas, e simultaneamente reforça a imagem de um produto emblemático ao nível internacional.



