Poupança nas famílias portuguesas é cada vez menor

No Dia Mundial da Poupança, a Pordata revelou que a taxa de poupança das famílias portuguesas tem vindo a decrescer nos últimos anos. Em 2018, era de 6,5% do rendimento disponível quando há 20 anos chegava aos 14,2%.

De acordo com os números divulgados, nunca o consumo privado foi tão elevado. O DN descreve, por exemplo, que os gastos das famílias e instituições sem fins lucrativos, desde as contas da casa à compra de um automóvel novo, atingiram 129 094,1 milhões de euros em 2018, ultrapassando o recorde que datava de 2008. Contudo, a poupança de particulares em 2018 representava 6,5% do rendimento disponível quando há 20 anos era de 14,2%.



Em percentagem do PIB, a poupança das famílias portuguesas (4,5% em 2018) é muito inferior à de países como Alemanha, Suécia, França e Luxemburgo, que varia entre 8,6% e 10,8%.

O jornal português refere ainda que nos últimos cinco anos, os depósitos a prazo têm diminuído, enquanto que o montante à ordem aumentou 93%. Tal não é alheio ao facto de o dinheiro no banco apenas render 0,1% a um ano, tornando Portugal no terceiro país da Zona Euro onde a remuneração dos depósitos é mais baixa, segundo dados recentes do Banco de Portugal.

Para além da fraca poupança, os portugueses têm ainda dificuldades em enfrentar despesas remuneradas. No ano passado, de acordo com os números da Pordata, 34,7% da população era incapaz de responder financeiramente a uma emergência. Em 2004, este valor situava-se nos 19,5%.

A associação de defesa dos consumidores, Deco, tem vindo, segundo o DN, a reivindicar medidas de incentivo à poupança das famílias, que passam pela diminuição da taxa de imposto sobre os produtos de aforro, como acontece em outros países da Europa.

