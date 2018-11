Portugueses vão em romaria a Espanha comprar gás a metade do preço

Gérald Bloncourt, o fotógrafo que imortalizou a imigração portuguesa em França nos anos 60 e 70, nomeadamente nos bairros de lata, morreu esta terça-feira , aos 92 anos. "Era uma forma de escravatura moderna. Havia lama no inverno, era frio. Eram barracas feitas com tábuas, bocados de chapa. Era uma vida difícil, muito rude. Os homens iam trabalhar para as obras, as mulheres ficavam com as crianças", recordou, o fotógrafo à Lusa, em abril de 2015.