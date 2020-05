Isolados, os dois portugueses infetados com covid-19 dizem-se abandonados, sem condições de higiene e alimentação. Não realizaram sequer um segundo exame à covid-19.

Portugueses retidos em navio japonês entram em greve de fome



No princípio eram oito, depois dos testes à covid-19 ficaram dois a bordo do navio Costa Atlântica, atracado em Nagasaki, no Japão.

Infetados pelo vírus que provoca insuficiência respiratória severa, os dois portugueses decidiram começar uma greve de fome para denunciar as condições precárias em que vivem desde janeiro, quando 148 pessoas que seguiam a bordo do navio testaram positivo para covid-19.

Fechados no quarto e isolados da restante tripulação, não realizaram sequer um segundo exame clínico para perceber se continuam infetados pelo novo coronavírus.

"São 22 dias fechado num quarto sem que nunca ninguém tenha entrado aqui para limpar. Sem trocar lençóis da cama. O quarto está imundo. Isto é tratar pessoas como animais", relatou um dos portugueses à Rádio Observador, esta segunda-feira.

Assintomáticos, nenhum dos dois realizou ainda um segundo exame clínico apesar de estarem em isolamento desde 21 de abril. Só podem abandonar o navio se se comprovar que não estão infetados. Foi assim com os outros seis portugueses que tiveram autorização para voltar a casa.

"Estamos a ser mantidos contra a nossa vontade. Estão a retirar-me o direito à minha liberdade. Não cometi crime nenhum, não fiz mal a ninguém, tenho o direito a ir embora. Mas tenho de fazer o teste primeiro", denunciou um deles.

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros garante que está a acompanhar o caso.

