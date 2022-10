No ano passado entraram no Brasil 461 portugueses, segundo os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública brasileiro.

Portugueses representaram apenas 2% da emigração para o Brasil em 2021

A emigração portuguesa para o Brasil voltou a crescer em 2021, mas continuou abaixo das 500 entradas. A análise do Observatório da Emigração, publicada esta semana, pela investigadora Inês Vidigal, refere que no ano passado entraram no Brasil 461 portugueses, segundo os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública brasileiro.

Os portugueses representaram 2% de um total de 22,719 entradas de cidadãos estrangeiros que foram viver para o país.

"Depois de em 2020, a entrada de portugueses no Brasil ter atingido o valor mínimo de toda a série em análise, em 2021 cresce 5%, mantendo-se, contudo, abaixo das 500 entradas anuais", diz o Observatório.

O número de portugueses que emigraram no último ano para o Brasil encontra-se longe do valor registado em 2013, que foi 5,8 vezes superior ao registado em 2021. Naquele ano atingiu-se o valor mais alto do período em análise (entre 2004 e 2021) com a entrada de 2,904 portugueses.

De acordo com o Observatório, a tendência recessiva verificada nos últimos anos traduziu-se numa perda da importância da imigração portuguesa em território brasileiro. "Se em 2013 os portugueses representaram 4.7% das entradas de migrantes no Brasil, em 2021 representavam apenas 2%."

