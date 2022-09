Muito pior será a prestação das casas que pode agravar-se em mais de metade do seu custo atual.

Opinião Portugal 2 min.

Governo português

Portugueses já sentem o pau nas costas

Sérgio FERREIRA BORGES Muito pior será a prestação das casas que pode agravar-se em mais de metade do seu custo atual.

A situação de emergência social, provocada pelo surto inflacionista, será a primeira arena para o combate entre António Costa e Luís Montenegro. Nenhum concorda com as propostas do outro, como seria de esperar.

O chamado pacote de apoio elaborado pelo Governo contém três linhas de actuação. Uma dedicada às famílias, outra aos pensionistas e uma terceira às empresas. Em todas elas parece existir uma engenharia financeira, sugerida pela União Europeia, com um único objectivo: reduzir ao máximo os custos para o Estado.

A oposição diz que isto são habilidades do Governo, que não resolvem a situação de emergência social.

Por exemplo, os pensionistas vão usufruir, já em Outubro, de um benefício financeiro, de valor igual a metade da pensão que agora recebem. Mas em Janeiro, no momento de actualização das suas pensões, a fórmula de cálculo será diferente da que consta na lei e com prejuízo para os pensionistas. António Costa já o admitiu. E assim se irá manter pelos anos seguintes, o que quer dizer que os pensionistas serão prejudicados, para o resto da vida. É isto que os partidos da oposição, com destaque para o PSD têm denunciado, com evidente razão.

As famílias, por seu lado, receberão um subsídio de 125 euros por membro do agregado ainda no activo, desde que o rendimento líquido não exceda os 2.700 euros. Terão direito ainda a um suplemento de 50 euros, por cada filho com idade inferior a 24 anos.

Diz a oposição que este valor é escasso e não consegue retirar as famílias da situação de estrangulamento em que se encontram. E recordam que alguns bens essenciais já viram os seus preços agravados em mais de nove por cento. Muito pior será a prestação das casas que pode agravar-se em mais de metade do seu custo actual.

Para as empresas, o Governo decidiu conceder linhas de crédito e um apoio directo à factura do gás, no valor de 235 milhões de euros. No total, as empresas vão receber 1400 milhões, podendo este valor sofrer uma majoração, se a Comissão Europeia o permitir. Mas a maior fatia é concedida através de empréstimos.

A oposição diz que isto são habilidades do Governo, que não resolvem a situação de emergência social, em que o país se encontra.

O PS contra-ataca e diz que as medidas propostas pelo PSD são de carácter caritativo e nada têm de política social. Mas António Costa tem igualmente de dar ouvidos às vozes que, dentro do PS e do Governo exigem mais apoio concreto. Uma delas é a do ministro da Cultura. Pedro Adão e Silva diz que o Governo não se pode limitar a gerir conjunturas. E o presidente do partido, Carlos César, diz que é preciso mais acção, por parte do Governo.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.