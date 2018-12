Segundo o Relatório de Emigração divulgado hoje pela ONU, os portugueses estão a emigrar menos desde 2013. Em 2017, os portugueses foram a segunda nacionalidade mais representada no Luxemburgo entre os novos emigrantes.

Segundo o Relatório de Emigração divulgado hoje pela ONU, cerca de 90 mil portugueses emigraram em 2017, menos 10 mil do que em 2016, com o Reino Unido a manter-se o principal destino. Nos países onde há dados disponíveis, "a emigração portuguesa continua numa tendência de descida sustentada" fortemente relacionada com "a retoma da economia portuguesa, sobretudo no plano da criação de emprego", e "descida do desemprego", com a "revitalização do mercado de trabalho. A descida regista-se desde 2013, quando atingiu o pico de 120 mil, o máximo deste século, passando para 115 mil em 2014, 110 mil em 2015 e 100 mil em 2016.

Segundo o relatório elaborado pelo Observatório da Emigração , a tendência da emigração será de se manter a redução, embora a um ritmo mais lento do que a subida registada nos anos mais agudos da crise económica em Portugal e deverá estabilizar num valor superior ao registado antes da crise. Esta tendência explica-se ainda pela "redução da atração de países de destino como o Reino Unido, devido ao efeito ‘Brexit’, e Angola, devido à crise económica desencadeada com a desvalorização dos preços do petróleo", pode ler-se no documento.

Entre as maiores descidas está Angola com uma queda de 24% entre 2016 e 2017 (de 3.908 para 2.962), mas ainda assim apenas metade da descida registada em 2016 face ao ano anterior (quando passou de 6.715 para 3.908). A descida no número da entrada de portugueses registou-se ainda na Suíça (-8,6%), pelo quarto ano consecutivo, passando de 10.123 em 2016 para 9.257 em 2017, bem como para a Austrália e a Noruega, embora os valores absolutos sejam muito mais baixos.

Reino Unido continua a ser principal destino dos portugueses

Apesar da queda acentuada de 26% relativamente a 2016 (30.543), o Reino Unido continua a ser o principal destino dos portugueses, com 22.622 entradas em 017, "a uma muito grande distância dos outros destinos mais relevantes". Relativamente a 2017, os portugueses foram a segunda nacionalidade mais representada no Luxemburgo entre os novos emigrantes, 14%. Em Macau, os lusos representaram 6,5% das entradas em 2017 e na Suíça 6,3%.

Depois do Reino Unido, os principais destinos da emigração portuguesa são a Alemanha, França, Suíça e Espanha. Fora da Europa, os principais países de destino da emigração portuguesa integram o espaço da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP): Angola (3 mil, em 2017), Moçambique (mil, em 2016) e Brasil (mil em 2015).



Segundo o Observatório, devido a alterações e correções nas estatísticas alemãs e francesas, "é neste momento difícil medir com rigor a evolução recente da emigração para dois dos principais destinos da emigração portuguesa, que no entanto deverá estar em franca redução no caso francês".

Em termos globais, a França continua a ser o país onde vivem mais emigrantes nascidos em Portugal (615 mil em 2014 – último ano com dados oficiais), seguindo-se a Suíça (220 mil em 2017), os EUA (148 mil em 2014), o Canadá (143 mil em 2016), o Reino Unido (139 mil, em 2017), o Brasil (138 mil, em 2010), a Alemanha (123 mil, em 2017) e a Espanha (100 mil, em 2016).

Segundo o documento, a população emigrada continua envelhecida e "maioritariamente composta por ativos pouco qualificados, quando caraterizada em termos globais, já que existem diferenças significativas por país". Apesar desta tendência, verifica-se também "um crescimento significativo da proporção dos mais qualificados" com a percentagem de portugueses emigrados com formação superior a residir nos países da OCDE praticamente duplicar, passando de 6% para 11%, entre 2001 e 2011.

Entre 1990 e 2017, Portugal é o país da UE com mais emigrantes

De acordo com estimativas das Nações Unidas relativas a 2017, Portugal continua a ser, em termos acumulados, o país da União Europeia com mais emigrantes em proporção da população residente (considerando apenas os países com mais de um milhão de habitantes), com 2,3 milhões de emigrantes nascidos em Portugal, o que equivale a 22% da população a viver emigrada, sendo o 27º país do mundo com mais emigrantes. De acordo com o documento da ONU, a percentagem de portugueses a viver na Europa passou de 53% em 1990 para 66% em 2017, de acordo os dados da ONU citados no relatório.

Ainda segundo o Observatório, reforçou-se a tendência de concentração da emigração na Europa, ao mesmo tempo que se verificou uma "acentuada perda de importância relativa dos países americanos como destino alternativo" e um aumento da proporção de emigrantes estabelecidos em África, que, no entanto, é ainda minoritária.

