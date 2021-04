Especialista revelou que número de pessoas que diz que é "muito difícil" usar este equipamento de proteção duplicou nas últimas semanas.

Portugueses "cansados" de máscaras, teletrabalho e restrições

A intervenção de Carla Nunes, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, explicou numa sessão que juntou especialistas e políticos a "alteração significativa" quando se analisa, por exemplo, o indicador sobre a dificuldade do uso de máscara, que quase duplicou de 7,5% para 14,5%.

Também a dificuldade com o teletrabalho, o dever de ficar em casa e a falta de contactos com a família e os amigos surgem como preocupações com valores mais elevados do que o estudo apresentado na última reunião, há mais de 15 dias.

Conclui-se que existe uma menor predisposição para seguir as regras e subiu o número de quem assume que "nas últimas duas semanas esteve num grupo de 10 ou mais pessoas". Se em março, eram 4,9%, no início deste mês, esse número subiu para 7,5%, revela a TSF citando a especialista. "Um em cada quatro" portugueses diz sentir-se "agitado", "ansioso" ou "triste" devido ao isolamento social, valores em linha com os de março.

Já em relação à vacinação, os portugueses não parecem ter perdido a confiança na imunização apesar das polémicas com a AstraZeneca. A maioria (82,2%) pretende tomar a vacina e 10,2% ainda não decidiu. Só 7,8% decidiu não tomar a vacina.

Segundo a TSF, Carla Nunes alertou para o facto de estes 7,8% que assumem não querer ser vacinados, incluírem "pessoas mais novas, que perderam parte ou totalidade do rendimento, que já não tomavam a vacina contra a gripe, com baixa confiança nos serviços de saúde e nas medidas do Governo e que consideram a informação sobre a vacina pouco clara ou inconsistente."

De resto, 16,9% dos portugueses mostraram-se muito confiantes em relação à segurança e 7,7% à eficácia; 70%,8 mostrou-se confiante em relação à segurança e 79,8% à eficácia. Em março, 91% das pessoas mostraram-se "muito confiantes" em relação à segurança e eficácia.

