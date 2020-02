A unidade de saúde de Cantanhede manteve durante sete horas, a utente recém-chegada de Milão, que tinha febre, na entrada dos WC e sem realizar testes médicos.

Portuguesa com suspeita de coronavírus foi fechada na casa de banho de centro de saúde

O centro de saúde de Cantanhede colocou uma mulher, recém-chegada de Milão, suspeita de ter sido contaminada pelo Covid-19, no hall de entrada da casa de banho, isolada dos outros utentes, “sem muitas explicações” e sem realizar testes médicos, das 09h00 às 16h00.



Isto apesar desta unidade de saúde possuir dois espaços de isolamento preparadas para receber casos suspeitos de Covid-19.

A insólita situação que ocorreu na quinta-feira, dia 27, foi relatada pela própria mulher e confirmada à imprensa portuguesa pela Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

A utente, empresária de Cantanhede, de 47 anos, contou ao Jornal As Beiras que regressou do Norte de Itália, onde esteve seis dias com o marido e filho.

Já em Portugal, na quarta-feira “teve febre” e contactou o serviço telefónico Saúde 24, que a mandaram deslocar-se ao Centro de Saúde local, refere este jornal regional.

Pelas 9h00 da manhã chegou então ao Centro de Saúde de Cantanhede e expôs o seu caso. Foi levada para o hall da casa de banho onde “esteve fechada”, até às 16h00.

"Bolachas e iogurte" e "poucas explicações"

Durante esse tempo, deram-lhe bolachas e iogurte e “muito poucas explicações”.

Pelas 16h00 disseram-lhe que poderia ir para casa, e que não iria ser submetida a exames de despistagem, pois o centro de saúde não tinha autorização da Direção-Geral de Saúde para os fazer.

“Quando cheguei a Portugal, ainda não tinha sintoma nenhum, mas liguei para a Saúde 24 para saber quais são as medidas de prevenção, até porque tenho uma doença autoimune e um filho em idade escolar e estive na zona em Itália onde tudo começou”, afirmou em declarações exclusivas ao Diário As Beiras por telefone, enquanto ainda estava fechada na casa de banho do Centro de Saúde.

Dois espaços próprios de isolamento

A ARSC explicou em comunicado que quando a utente chegou ao centro de Saúde foi-lhe entregue uma “máscara de proteção” e foi encaminhada para o “hall de entrada da casa de banho”, que era a “área de isolamento mais próxima e segura”. Para evitar o contacto com os outros utentes do centro, declarou este órgão.

Contudo, esta entidade confirma que aquela unidade de saúde tem dois espaços próprios para acolhimento de casos suspeitos. A decisão de a enviar para casa foi tomada depois de não considerarem o caso como “suspeito”. No entanto, a ARSC precisou que uma delegada de saúde iria contactar a empresária para dar início à vigilância ativa.

A Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, quando confrontada com o caso pelos jornalistas, pediu “condescendência” para com as pessoas que tomaram a decisão de a isolar na casa de banho, pois “acharam que fizeram o melhor”. “Provavelmente, se voltar acontecer terão outro espaço de isolamento”, justificou, citada pelo jornal Público.

Até ao momento o novo coronavírus já vitimou mortalmente 2924 pessoas e infetou 85400. Em Itália já faleceram 21 doentes e há cerca de 800 pessoas infetadas. Em Espanha há 32 casos confirmados.



