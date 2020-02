A vítima de 19 anos foi transportada para o hospital em estado grave. O agressor já foi detido pela PSP.

Português rega namorada com gasolina e pega-lhe fogo

Suspeito do crime de violência doméstica, o homem de 33 anos que regou a namorada de 19 com gasolina e diluente pegando-lhe fogo de seguida, foi detido esta quarta-feira no concelho de Sintra. "Desencadeadas num quadro de absoluta urgência", as diligências foram acionadas pouco depois da 1h da manhã desta quarta-feira. O agressor foi interceptado nas imediações do lugar do crime "deitado no solo a tentar passar despercebido aos polícias".

Num prazo máximo de 48 horas, o tribunal vai decretar-lhe as medidas de coação. Além da tentativa de homicídio deverá responder pelo crime de omissão de auxílio uma vez que, segundo as autoridades, "abandonou o local sem contactar qualquer meio de socorro", não prestando "qualquer assistência à vitima".

Transportada para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, em "estado grave", a jovem foi socorrida pelos vizinhos. A gravidade dos ferimentos obrigaram as equipas médicas a transferi-la para a unidade de queimados do Hospital de Coimbra com prognóstico reservado. Tem queimaduras no tronco, nas mãos e no rosto.

Em declarações à TVI, a subcomissária da PSP Ana Carvalho sublinhou que já se tinham registado outros dois episódios de violência doméstica entre o casal que mantinha uma relação há 5 anos. As motivações do crimes estão por apurar. As autoridades também não sabem se o casal vivia na mesma casa uma vez que a jovem estaria institucionalizada.

Há cada vez mais detenções por violência doméstica

Só no ano passado, 844 pessoas foram detidas pelas autoridades portuguesas pelo crime de violência doméstica, num aumento de 5% em relação a 2018.

Pelo menos 30 mulheres foram assassinadas e outras 27 vítimas de tentativas de homicídio. Nas contas do Observatório das Mulheres Assassinadas, pelo menos 18 menores ficaram órfãos.