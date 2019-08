Um emigrante em França, de 48 anos, e uma jovem de 19 anos, da aldeia de Pedros, perderam a vida neste atropelamento. Há ainda uma criança de 12 anos em estado grave.

Português do Luxemburgo atropela mortalmente duas pessoas na Figueira da Foz

Henrique DE BURGO

Um imigrante português residente no Luxemburgo terá sido o autor de um atropelamento mortal de duas pessoas, na noite de segunda-feira, na Estrada Nacional 109, na localidade de Pedros, freguesia do Bom Sucesso, na Figueira da Foz.

A informação foi confirmada esta tarde à Rádio Latina pelo Comando Territorial da GNR de Coimbra.

Contactada também pela Rádio Latina, fonte do Comando Distrital das Operações de Socorro de Coimbra, confirmou as duas vítimas mortais: um homem de 48 anos, emigrante em França, e uma jovem de 19 anos, residente na localidade de Pedros.

Uma criança de 12 anos, filha da vítima mortal que morava em França, sofreu ferimentos graves no atropelamento e encontra-se internada com prognóstico reservado no Hospital Pediátrico de Coimbra, refere a Agência Lusa.

Ao que a Rádio Latina conseguiu ainda apurar junto da GNR de Coimbra, o condutor português residente no Luxemburgo é o único ferido ligeiro envolvido no acidente.

A proprietária de um café-restaurante daquela localidade revelou esta tarde à Rádio Latina que a viatura do alegado autor do atropelamento "tinha matrícula luxemburguesa" e que a população está "chocada" com a tragédia que ceifou a vida a "duas pessoas muito queridas da terra".

Fonte da junta de freguesia de Bom Sucesso, disse-nos também que a autarquia disponibilizou apoio psicológico à família das vítimas.