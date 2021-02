Números de mortes também aumentou.

Portugal volta a ultrapassar os dois mil casos diários

Ana Patrícia CARDOSO Números de mortes também aumentou.

Os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira, 17, indicam que os novos casos de covid-19 voltaram a subir no último dia, registando 2324 novas infeções (em comparação com 1502 do dia anterior).



Números de mortes também sobe, de 111 para 127, nas últimas 24 horas. Há a lamentar 15649 desde o início da pandemia.

Em relação aos internamentos por causa do coronavírus, regista-se uma descida considerável. Estão agora internados 4137 pacientes, menos 345 do que ontem. Nas unidades de cuidados intensivos estão menos 33 pessoas, sendo agora 719.

Por outro lado, o número recuperadas, 5342, é superior aos novos casos, o que pode indicar uma diminuição da incidência da pandemia.

