País registou 111 mortes e 1502 novos casos de covid-19 no último dia.

Portugal volta a ultrapassar a barreira das 100 mortes diárias

Ana Patrícia CARDOSO País registou 111 mortes e 1502 novos casos de covid-19 no último dia.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira, 16, revela mais 1.502 novos casos de covid-19. Há agora 95.320 doentes ativos infetados, menos 7474 que ontem.



Registaram-se 111 óbitos causados pelo vírus nas últimas 24 horas. No total, morreram 15.522 pessoas infetadas, desde março passado.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada, com mais 610 novos casos e mais 59 mortes. Depois está o Norte, com mais 406 novos casos e mais 20 mortes.



Estão internados 4 482 doentes, sendo que 752 estão nas unidades de cuidados intensivos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.