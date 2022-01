O país contabilizou também 22 mortes e registou um aumento nos internamentos nas últimas 24 horas.

Portugal volta a registar pelo segundo dia consecutivo mais de 40 mil novos casos

Ana TOMÁS

Portugal registou 40.134 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2. O número de infeções diárias está hoje, pelo segundo dia consecutivo, acima dos 40.000 casos, depois de na quarta-feira ter atingido 40.945, o máximo desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas, o país registou também mais 22 mortes associadas à covid-19. Entre os novos óbitos registados, 12 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, seis no Norte, três na região Centro e um nos Açores. No total, em Portugal já morreram 19.203 de covid-19, desde o início da pandemia.



Segundo o relatório diário da situação epidemiológica divulgado pela DGS, estão agora 1.699 doentes internados com a doença, mais 64 do que na quarta-feira, e 162 em Unidades de Cuidados Intensivos, menos cinco face ao dia anterior.

Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 286.965, mais 10.071 do que na quarta-feira. Por outro lado, recuperaram da doença 30.041 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.468.309, num universo acumulado de 1.774.477 infetados confirmados desde o início da pandemia.

