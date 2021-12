Apesar da subida nas hospitalizações, o número de pessoas nos cuidados intensivos diminuiu, nas últimas 24 horas.

Portugal volta a registar novo recorde diário com 28.659 casos. Internamentos sobem acima de mil

Portugal voltou a bater esta quinta-feira um novo máximo diário de novas infeções, desde o início da pandemia, com mais 28.659 novos casos de SARS-CoV-2 registados nas últimas 24 horas.

De acordo com os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), foram também contabilizadas mais 16 mortes por covid-19.

Nas últimas 24 horas, registou-se também um novo aumento do número de pessoas internadas com a doença, que ultrapassou um milhar. Há agora 1.034 doentes internados, mais 63 do que na quarta-feira. Destes, 144 estão nos cuidados intensivos, menos sete que no dia anterior.

Por outro lado, recuperaram da doença 6.239 pessoas, o que eleva para 1.181.456 o total de recuperados, num universo de 1.358.817 infetados confirmados desde o início da pandemia no país. Até à data, a covid-19 fez 18.937 vítimas mortais.

Atualmente, há 158.424 casos ativos em Portugal, mais 22.404 do que na quarta-feira.

Mais casos e infeções ativas, menos internamentos e mortes que há um ano

Os casos têm, contudo, seguido uma tendência oposta à do número de internamentos e mortes, se se comparar com os valores de há um ano.

Por comparação com 30 de dezembro de 2020, o país tem hoje mais 22.610 novos casos de infeção (contabilizaram-se 6.049 novos casos há um ano) e mais 90.219 casos ativos (face a 68.205 no mesmo dia em 2020).

Já o número de internamentos é significativamente inferior. Há um ano estavam internadas 2.896 pessoas, 487 das quais em cuidados intensivos. Agora estão hospitalizadas 1.034 e nos cuidados intensivos estão 144.

A mortalidade também desceu consideravelmente. No dia 30 de dezembro de 2020 o boletim da DGS registava 79 mortes associadas à covid-19, face às 16 divulgadas esta quinta-feira.





