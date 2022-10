A proposta de Orçamento do Estado para 2023 foi apresentada, esta segunda-feira, pelo ministro das Finanças, Fernando Medina.

Orçamento do Estado 2023

Portugal vai tributar “superlucros” de produtores de energia e criptomoedas

O governo português decidiu começar a tributar os "superlucros" dos produtores de energia, bem como as mais-valias dos investimentos em criptomoedas, anunciou segunda-feira o ministro das Finanças, Fernando Medina, durante a apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2023.

A taxa sobre lucros extraordinários de setores ligados à energia será alvo de uma proposta de lei própria, para entrar em vigor ainda este ano, disse Medina, na apresentação do Orçamento do Estado para 2023.

“[A taxa sobre lucros extraordinários] será alvo de uma proposta de lei própria. Está aqui no Orçamento do Estado, para sinalizar o seu impacto no quadro fiscal do próximo ano, mas terá de ter uma iniciativa legislativa própria que faça com que entre em vigor ainda em 2022”, explicou, em conferência de imprensa, no Salão Nobre do Ministério das Finanças.

A medida, conhecida como ‘windfall tax’, vai avançar, após Portugal ter apoiado a proposta da Comissão Europeia para a criação desta taxa, que visa empresas dos setores do petróleo, gás natural, carvão e refinação.

Em Portugal, a medida terá o nome de Contribuição Temporária de Solidariedade (CTS) e terá uma “taxa mínima de 33%”, em linha com "aquela que foi a decisão a nível europeu, e a que todos os países estão naturalmente sujeitos", explicou o ministro das Finanças.

Criptomoedas também serão taxadas

Fernando Medina confirmou igualmente a intenção do governo de colmatar a brecha legal que impedia a tributação de ativos virtuais em Portugal, o que tinha tornado o país particularmente atrativo para os investidores em criptomoedas.

De acordo com o que foi divulgado por Medina, os ganhos de capital feitos neste setor agora serão tributados em 28%. Portugal era até agora um dos poucos países da Europa onde as transações de criptomoedas não eram “tributáveis”, pois não eram consideradas moedas ou ativos financeiros.

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 que o governo português entregou hoje na Assembleia da República prevê que a economia do país cresça 1,3% em 2023 e registe um défice orçamental de 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB).

O ministro das Finanças afirmou que a proposta reforça os rendimentos, promove o investimento e mantém o compromisso com finanças públicas sãs num ambiente externo adverso de guerra na Europa e escalada da inflação.

O objetivo do governo é reduzir o peso da dívida pública de 115% do PIB para 110,8% em 2023, projetando que a inflação desacelere de 7,4% em 2022 para 4% no próximo ano.

A proposta vai ser debatida na generalidade no parlamento nos próximos dias 26 e 27 deste mês, estando a votação final global do diploma marcada para 25 de novembro.

