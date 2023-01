A informação foi avançada no sábado pelo secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa.

Portugal vai ter novo Cartão de Cidadão em 2023

Portugal vai lançar, a partir de meados deste ano, "um novo Cartão de Cidadão, com um design muito apelativo e que estará, em termos de segurança e qualidade, no pelotão da frente", anunciou, no sábado, o secretário de Estado da Digitalização e Modernização Admnistrativa.

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Mário Campolargo ressalvou que a segurança será reforçada "para o próprio cidadão e para a prevenção de dados".

Uma das inovações previstas para o novo cartão é a tecnologia contactless, semelhante à que existe nos cartões de débito mais recentes. Assim, o leitor de cartões deixará de ser necessário para utilizar vários serviços públicos.

A substituição dos documentos de identificação será feita de forma gradual, à medida que os cartões atuais forem caducando.

