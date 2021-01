Médicos, mas também enfermeiros, a residir em Portugal, e que preencham os requisitos de acesso à profissão, no país, vão poder ser contratados para reforçar o Serviço Nacional de Saúde.

Portugal vai contratar 160 médicos estrangeiros para ajudar no combate à pandemia

Médicos, mas também enfermeiros, a residir em Portugal, e que preencham os requisitos de acesso à profissão, no país, vão poder ser contratados para reforçar o Serviço Nacional de Saúde.

O Governo português vai contratar 160 médicos licenciados no estrangeiro, aprovou esta quinta-feira, 28 de janeiro, o Conselho de Ministros.

O decreto presidencial para o novo estado de emergência, que entra em vigor depois de amanhã e dura até 14 de fevereiro, já previa essa possibilidade, avançando que "podem ser mobilizados para a prestação de cuidados de saúde quaisquer profissionais de saúde reformados e reservistas ou que tenham obtido a sua qualificação no estrangeiro."

A medida que consta do decreto-lei saído da reunião do Conselho de Ministros, foi apresentado pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, após o encontro.



O diploma que regulamenta a alocação desses recursos prevê "a contratação a termo resolutivo, até ao limite de um ano, de titulares de graus académicos conferidos por instituição de ensino superior estrangeira na área da medicina e na área da enfermagem, desde que preenchidos determinados requisitos", refere o comunicado do Conselho de Ministros.

Em conferência de imprensa, a ministra justificou a excecionalidade destas medidas com a necessidade de "alargar o mais possível as contratações de profissionais" de saúde perante uma "situação extremamente grave e de muita sobrecarga do SNS".

No que respeita aos médicos estrangeiros, Mariana Vieira da Silva explicou que terão de ter feito a prova escrita de acesso normal à prática de medicina em Portugal. À partida, referiu, são 160 os médicos licenciados no estrangeiro que estão nestas condições, no país.

“O que é aprovado neste decreto é a possibilidade de contratação de profissionais de saúde formados no estrangeiro mediante um conjunto de condições. No caso dos médicos uma das condições é já ter feito a prova escrita (...) Os candidatos que agora assumimos que podem prestar serviços médicos são aqueles que tenham realizado a prova de comunicação e a prova escrita, dispensando portanto a prova oral”, sublinhou.

Já em relação ao número de enfermeiros elegíveis, o Governo está ainda "a procurar identificar" os que estão em semelhantes condições.

Questionada sobre a contratação de médicos e enfermeiros portugueses reformados, Mariana Vireira da Silva ressalvou que tal depende da "disponibilidade dos próprios", pelo que era difícil estimar o número, cita a Lusa.



O Governo aprovou ainda o decreto-lei que "estabelece mecanismos excecionais de gestão de profissionais de saúde para realização de atividade assistencial", no âmbito da pandemia da covid-19, "nos serviços e estabelecimentos de saúde" do SNS.

Estas medidas têm como objetivo o reforço do combate à pandemia e, por isso, têm carácter provisório, como aponta o comunicado do Conselho de Ministros.



"Os mecanismos de gestão previstos só podem ser usados para fazer face ao aumento excecional e temporário das funções diretamente relacionadas com a pandemia da covid-19, incluindo o respetivo plano de vacinação, e enquanto se mantiver essa necessidade".













