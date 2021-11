Marcelo Rebelo de Sousa dissolveu o Parlamento e anunciou a data das eleições legislativas. O país vai a votos no final de janeiro de 2022.

Eleições legislativas

Portugal vai a votos no dia 30 de janeiro

Marcelo Rebelo de Sousa dissolveu o Parlamento e anunciou a data das eleições legislativas. O país vai a votos no final de janeiro de 2022.

Marcelo Rebelo de Sousa acabou esta noite com o mistério em torna da data das eleições legislativas antecipadas. "Uma semana e um dia depois da rejeição do Orçamento para 2022 encontro-me em condições de vos comunicar que decidi dissolver a Assembleia da República e convocar eleições para o dia 30 de janeiro de 2022", afirmou o Presidente da República.

Marcelo vincou que o cenário em torno do Orçamento de Estado de 2022 "não foi uma rejeição pontual, de circunstância. Foi de fundo, por divergências maiores, de substância" e disse ainda que as divergências entre os partidos "tornaram-se inultrapassáveis". Divergências estas que "pesaram mais do que o percurso feito até aqui e pesaram mais do que o período vivido" o que é "incompreensível para o cidadão comum".

"Dispensávamos uma eleição mas este é o caminho", garantiu, mas "faz parte da democracia devolver a palavra ao povo. É o caminho que temos pela frente", afirmou.

Depois de muita especulação sobre qual seria a data apontada por Marcelo, este justificou a sua decisão com a época festiva que se aproxima. "Sabemos todos que campanha eleitoral, bem como debates audiovisuais que a devem anteceder, realizados no Natal, o primeiro Natal depois daquele que em boa verdade não tivemos, ou pelo Ano Novo, são a todo o título indesejáveis", afirmou, temendo que estas levassem a uma maior e " indesejável" abstenção.





