Covid-19

Portugal. Vacinação em “casa aberta” disponível para maiores de 40 anos

Lusa

As pessoas com 40 ou mais anos podem, a partir desta sexta-feira, receber a dose de reforço da vacina contra a covid-19 na modalidade de “casa aberta”, anunciaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

“A modalidade casa aberta passou a estar disponível para a vacinação de reforço dos cidadãos com 40 ou mais anos que tenham completado o esquema vacinal primário há pelo menos cinco meses e que não tenham tido covid-19 nos últimos cinco meses”, adiantaram os SPMS em comunicado.

A “casa aberta” para a toma da dose de reforço da imunização contra o coronavírus SARS-CoV-2 estava disponível para pessoas com mais de 45 anos desde quarta-feira, baixando esta sexta-feira para quem tem 40 ou mais anos.

Segundo os SPMS, esta modalidade para a vacinação mantém-se também para as pessoas com 18 ou mais anos que foram vacinadas com a Janssen há pelo menos três meses, sem necessidade de qualquer tipo de marcação ou contacto prévio com os serviços de saúde.

Dados de quinta-feira da Direção-Geral da Saúde indicam que já receberam esta dose de reforço mais de 4,6 milhões de pessoas.





