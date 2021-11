Portugal usa "trunfo" da vacinação para captar turistas alemães

O mercado alemão é "extremamente importante" para Portugal. Em 2019 representou seis milhões de dormidas e 1,5 milhões de hóspedes, segundo dados do Executivo luso.

Lusa O mercado alemão é "extremamente importante" para Portugal. Em 2019 representou seis milhões de dormidas e 1,5 milhões de hóspedes, segundo dados do Executivo luso.

Portugal está a usar "todos os trunfos que tem", entre eles a alta taxa de vacinação contra a covid-19, para captar turistas alemães e recuperar os números de 2019, quase dois mil milhões de euros de receitas.

"Portugal está a usar todos os trunfos que tem. Estamos a jogar com o baralho todo", sublinhou a secretária de estado do Turismo, Rita Marques, especificando os argumentos usados nos três dias de reuniões presenciais nas cidades alemãs de Frankfurt e Dusseldorf.

No segundo dia de reuniões presenciais com companhias aéreas, operadores turísticos e imprensa especializada, Rita Marques salientou a importância de "estabelecer um contexto de confiança redobrado", depois de 20 meses de pandemia de covid-19.

"Está a usar o trunfo a taxa da vacinação, que, como sabemos, é uma das mais altas da Europa. Está a jogar com uma estratégia para o setor do turismo, desenhada em 2017, ancorada nos grandes pilares da sustentabilidade (…) Com o trunfo de ser o primeiro país do mundo a apresentar um selo de segurança sanitária, e de ter formado durante a pandemia mais de 170 mil profissionais do setor (…)", adiantou a governante, em declarações à agência Lusa.

Em 2019, o mercado alemão, "extremamente importante" para Portugal, representou seis milhões de dormidas e 1,5 milhões de hóspedes. "Não queremos só os números, queremos contribuir ativamente para uma maior dispersão territorial do turista alemão no nosso território (…) Não queremos que venham só na época alta, estamos a trabalhar muito na sazonalidade. E queremos que tenham uma experiência cada vez mais autêntica", detalhou a secretária de Estado.

A responsável da pasta do turismo no Governo português sublinhou que o mundo está a caminhar para "uma nova normalidade". "Mais do que assustados, temos de estar ativamente a monitorizar a situação. Temos uma situação muito diferente daquela que tínhamos há 20 meses quando foi identificada esta pandemia. Temos uma vacina, uma taxa de vacinação muito importante, o Certificado Europeu muito funcional", lembrou.

Rita Marques assume que o perfil do cliente alemão é "muito exigente" e está "muito sedento de experiências de nicho, muito para além de Portugal como destino sol e mar", destacando a importância de oferecer estes produtos.

