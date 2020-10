Portugal. Universidades e escolas secundárias vandalizadas com mensagens racistas

Pelo menos duas universidades e várias escolas secundárias de Lisboa e Loures acordaram com mensagens racistas nas fachadas. O Centro de Acolhimento para Refugiados também foi alvo de vandalismo.

Pelo menos duas universidades e várias escolas secundárias de Lisboa e Loures acordaram com mensagens racistas nas fachadas. O Centro de Acolhimento para Refugiados também foi alvo de vandalismo.

Vários estabelecimentos de ensino e o Centro de Acolhimento para Refugiados, na Bobadela, amanheceram com mensagens racistas. A Universidade Católica Portuguesa, uma das instituições atacadas, já fez avançar uma denúncia ao Ministério Público. Numa das escolas, foram os alunos que se disponibilizaram para apagar as mensagens.

Hoje na UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA. Mas calma, Portugal não é racista ❤️

Durante a manhã, as fotografias circularam nas redes sociais e provocaram grande indignação entre os utilizadores. As frases escritas nas paredes das instituições incluem apelos à supremacia branca e visam as comunidades negra e cigana, assim como cidadãos de nacionalidade brasileira.

Foi com este "bom dia" que os alunos das escolas da Portela, Olivais e Sacavém foram recebidos.

É a segunda vez que a escola pública é alvo destas pichagens de extrema-direita.



Os estudantes dizem NÃO ao racismo e à xenofobia

Os estudantes dizem NÃO ao racismo e à xenofobia

Os portugueses dizem NÃO ao racismo e à xenofobia!

O Contacto sabe que o símbolo desenhado junto de todas estas mensagens corresponde ao lambda, a décima letra do alfabeto grego, muito usado por grupos fascistas identitários, e que este movimento terá tido origem em França.

Até ao momento, sabe-se que foram alvo destes ataques as escolas secundárias Eça de Queiroz e António Damásio, ambas situadas nos Olivais, em Lisboa, assim como na Escola secundária da Portela e no agrupamento de escolas Eduardo Gageiro, em Sacavém, sendo estas duas últimas localizadas no concelho de Loures, assim como no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) e na Universidade Católica Portuguesa (UCP) de Lisboa.

