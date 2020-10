Registaram-se mais 10 mortes por covid-19 e 904 novos casos positivos, nas última 24 horas, com o Norte a ultrapassar Lisboa e Vale do Tejo no número de infeções diárias.

Portugal ultrapassou este domingo os 2.000 mortos por covid-19

Ana TOMÁS Registaram-se mais 10 mortes por covid-19 e 904 novos casos positivos, nas última 24 horas, com o Norte a ultrapassar Lisboa e Vale do Tejo no número de infeções diárias.

Portugal ultrapassou este domingo, 4 de outubro, a fasquia dos 2.000 óbitos associados à covid-19 desde o início da pandemia.

O país totaliza agora 2.005 mortes, com os 10 novos óbitos registados nas últimas 24 horas. Oito das vítimas pertencem à região de Lisboa e Vale do Tejo, enquanto as duas restantes foram contabilizadas no Norte.

Entre ontem e hoje, Portugal registou também mais 904 casos de infeção com o novo coronavírus SARS-Cov-2. Ao contrário de sábado, este domingo é a região Norte que concentra a maioria dos novos casos (490 em 904 infeções), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 316.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim revela que nas últimas 24 horas houve mais 14 internados em enfermarias e menos um nos cuidados intensivos relativamente a sábado. Neste momento, há 682 pessoas hospitalizadas por covid-19, 105 nos cuidados intensivos.

Registaram-se também este domingo mais 362 recuperados. O número total dos que já venceram a doença ultrapassa assim a barreira dos 50 mil, perfazendo um total acumulado de 50.207 pessoas.

Desde o início da pandemia, houve 79.151 infetados no país, referem os dados da DGS, segundo os quais há atualmente 26.939 casos ativos, mais 532 que no sábado.









