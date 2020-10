País voltou a bater um novo recorde de número diário de infeções e regista mais 33 óbitos. Região Norte concentra mais de metade dos novos casos positivos.

Portugal ultrapassa pela primeira vez os quatro mil casos diários

Ana TOMÁS País voltou a bater um novo recorde de número diário de infeções e regista mais 33 óbitos. Região Norte concentra mais de metade dos novos casos positivos.

Portugal ultrapassou, esta quinta-feira, 29 de outubro, a barreira dos quatro mil casos diários de covid-19. O país registou 4.224 novas infeções, mais de metade (2.474) no Norte.

Houve também mais 33 óbitos nas últimas 24 horas, 16 no Norte, 12 em Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza também mais 1.102 novas infeções, e cinco no Centro, onde há mais 524 infetados esta quinta-feira.

Nas restantes regiões, Alentejo, Algarve e ilhas, não há vítimas mortais a lamentar e os novos casos não excedem a centena, com as regiões autónomas da Madeira e Açores a ficarem abaixo das dez infeções diárias.

Esta quinta-feira registou-se igualmente uma nova subida nos internamentos, com mais 40 em enfermaria, onde estão agora hospitalizadas 1.834 pessoas, e mais sete nos cuidados intensivos, o que eleva para 269 o total de internados nessas unidades.

Apesar deste aumento, Portugal ainda não ultrapassou o máximo de doentes internados, por covid-19, que a ministra da Saúde, Marta Temido, estimou que fosse ultrapassado a 28 de outubro.

"Projeta-se que no dia 28 de outubro seja ultrapassado o máximo de doentes covid-19 hospitalizados em unidades de cuidados intensivos (UCI) na primeira vaga, que foram 271", afirmou a governante, na passada segunda-feira, 26 de outubro, com base em cálculos e projeções epidemiológicas.



Nas mesma ocasião a ministra disse ser também previsível um aumento "dos óbitos também nas próximas semanas". O número mais elevado de mortes por dia registou-se a 3 de abril, no pico da primeira vaga, quando foram contabilizados 37 óbitos por covid-19.

Até ao momento, em Portugal, foram infetadas 132.616 pessoas com o novo coronavírus e 2.428 morreram de covid-19. Há, atualmente, 54.486 ativos no país.

Nas últimas 24 horas foram também dados como recuperados mais 1.701 doentes, tendo recuperado, desde o início da pandemia, 75.702.



