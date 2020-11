Esta sexta-feira, há 5.550 novas infeções e 52 mortes por covid-19.

Portugal ultrapassa os cinco mil casos diários

Ana TOMÁS

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais de 5000 casos positivos para covid-19 e 52 óbitos causados pela doença.

Ao todo, foram registados, esta sexta-feira, 5.550 novas infeções, com o Norte a concentrar mais de metade dos novos casos (3006) e das mortes de hoje (25). Lisboa e Vale do Tejo é a segunda região do país mais afetada pela pandemia, com 1.495 novas infeções e 13 óbitos por covid-19, contabilizados entre ontem e hoje. O Centro regista 676 casos e oito mortes, seguindo-se o Alentejo com 194 novas infeções e seis óbitos. Algarve, Madeira e Açores não apresentam, esta sexta-feira, nenhuma morte atribuída à covid-19, embora na região algarvia os novos casos ultrapassem uma centena (156), enquanto nas ilha são inferiores a 20 (19 nos Açores e quatro na Madeira).

Há ainda 12.247 contactos em vigilância.

Desde o início da pandemia, já foram infetadas, em Portugal, 166.900 com o novo coronavírus e 2.792 morreram da covid-19.

Os internamentos também mantêm a tendência de subida. Estão atualmente hospitalizadas 2.425 pessoas, mais 63 que ontem, e 340 em cuidados intensivos, mais 20 que no dia anterior.

Registaram-se, por outro lado, mais 2.301 recuperações, elevando assim o total de recuperados para 93.754.

Neste momento, há 70.354 ativos em Portugal, mais 3.197 que ontem.

