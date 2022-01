Registaram-se ainda mais 42 mortes associadas à covid-19.

Relatório diário

Portugal ultrapassa os 65 mil novos casos de covid-19. É um novo máximo diário

Redação

Os números de novos casos de covid-19 continuam a aumentar em Portugal. No relatório oficial desta segunda-feira, contam-se 65.578 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, um novo máximo desde o início da pandemia, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS). Registaram-se mais 42 mortes associadas à covid-19.

Olhando para a distribuição geográfica das infeções, há 28.314 casos na região Norte, sendo que Lisboa e Vale do Tejo contabilizou 18.696, o Centro outras 11.204 infeções. De resto, o Algarve reportou 2828 casos, o Alentejo teve 2094, os Açores apresentaram 1285 e a Madeira comunicou 1157.



Os internamentos desceram mais uma vez. Estão agora 2.313 pacientes nas enfermarias, menos sete do que ontem, e 154 nas unidades de cuidados intensivos, menos quatro.

A incidência voltou a aumentar e é agora de 5.728,4 por 100 mil habitantes a nível nacional.



