Registaram-se 17 mortes por causa do vírus, indica o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

Relatório diário

Portugal ultrapassa barreira dos 3500 casos nas últimas 24 horas

Redação Registaram-se 17 mortes por causa do vírus, indica o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

A ministra da Saúde, Marta Temido, já tinha deixado o aviso de manhã: Portugal ia ultrapassar a fasquia dos três mil casos esta quarta-feira, 24 de novembro. E assim foi.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, foram confirmados 3773 casos de infeção por SARS-CoV-2 em 24 horas. No dia anterior, tinham sido 2.560 novas infeções, ou seja, é um aumento de 1213 novas infeções num dia. É o valor mais elevado desde 28 de julho, quando se verificaram 3.452 novos casos.

Portugal. Podem vir a ser exigidos certificado e teste em bares, discotecas e grandes eventos Apresentação dos dois documentos em simultâneo é uma das medidas equacionadas pelo Executivo de António Costa, avança o líder do Chega.

Os dados oficiais confirmam ainda 17 mortes por causa do vírus. Sete ocorreram no Centro, seis em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte e outras duas na Madeira.

Nos hospitais, há agora 681 internados (mais 32 do que na terça-feira) dos quais 105 estão em unidades de cuidados intensivos, mais 12.

Com esta atualização, Portugal tem, atualmente, 48.032 casos ativos de covid-19, refere o boletim da DGS na véspera da reunião do Conselho de Ministros, na qual o Governo deverá aprovar novas medidas para controlar a pandemia.

Um ano depois

Olhando para a evolução da pandemia no país, há exatamente um ano, registavam-se quase o mesmo número de casos diários (3.919). Ainda que haja esta semelhança nos valores das infeções diárias, o cenário nos hospitais era muito diferente.

A 24 de novembro de 2020, Portugal registava 85 óbitos, o segundo maior número à data, depois de a 16 de novembro ter tido 91 mortes relacionadas com o novo coronavírus. Nos hospitais, a situação era preocupante, com 506 pacientes nas unidades de cuidados intensivos e 3.275 internados em enfermaria.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.