Portugal ultrapassa barreira dos 100 mil infetados

Ana TOMÁS

Portugal regista esta segunda-feira mais 17 mortes por covid-19 e 1.949 novos casos, valor que faz com que o país ultrapasse a barreira dos 100 mil infetados, desde o início da pandemia.

Em termos de valores diários, pelo segundo dia consecutivo, Portugal fica abaixo dos dois mil casos, que marcaram os dias da última semana.

O Norte continua a ser a região mais afetada, contabilizando, nas últimas 24 horas, 987 e 12 óbitos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com três mortes e 749 infetados e o Centro com duas mortes e 133 novos casos positivos. As regiões do Alentejo e Algarve não registam qualquer morte por covid-19 e concentram 35 e 32 novas infeções, cada uma. Já nas ilhas os novos casos de covid-19 são inferiores a 10.

O número de internamentos continua a subir, registando-se mais 88 hospitalizações, elevando para 1.174 o total de doentes internados, e mais 10 em cuidados intensivos, o que faz com que sejam agora 165 os que estão nessas unidades.

Esta segunda-feira houve também mais 966 pessoas a recuperar da doença, estando já perto dos 60 mil (59.966) o total dos que ultrapassaram a covid-19, que, desde o início da pandemia, infetou, ao todo, 101.860 pessoas e matou 2.198.

Há neste momento 39.696 casos ativos no país.

