Portugal ultrapassa a barreira dos mil mortos com covid-19

Ana TOMÁS No total já morreram 1007 pessoas vítimas do novo coranavírus, no país.

Portugal ultrapassou esta sexta-feira, 1 de maio, a barreira das mil mortes pelo novo coronavírus. No total, já faleceram 1007 pessoas, vítimas da covid-19. Um número para o qual contribuiu o registo de 18 novos casos, nas últimas 24 horas, (mais dois que ontem) de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

O número de infetados também continua a subir e é agora de 25.351, mais 306 que esta quinta-feira, 30 de abril, mas menos face à subida verificada entre quinta e quarta-feira, com o registo de 540 novos casos.

No que se refere aos recuperados, a tendência continua a ser crescente e esta sexta-feira foi mais de uma centena (128) o conjunto de pessoas a superar a doença. O total de recuperados corresponde agora a 1647.

Outra das tendências que se mantém é a queda do número de internados e de doentes em cuidados intensivos. Nas últimas 24 horas continuavam hospitalizadas 892 (menos 76 que ontem) e 154 nos cuidados intensivos (menos 18 que ontem, um número equivalente aos novos óbitos registados entre ontem e hoje).

O Norte é a zona com maior número de casos positivos e fatais: 15.231 infetados e 578 mortos. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 5939 infetados e 202 mortos, o Centro, com 3419 infetados e 201 mortos, o Algarve com 331 infetados e 13 mortos, os Açores com 127 infetados, mas 12 mortos e o Alentejo com 218 infetados e apenas um óbito.

A Madeira continua apenas com 86 casos de infeção reportados.













