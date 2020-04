País registou mais 30 vítimas mortais nas últimas 24 horas, menos dois óbitos que a evolução registada no dia anterior. Houve mais de 100 casos recuperados no espaço de um dia.

Portugal ultrapassa a barreira dos 600 mortos mas número de óbitos diários desce

Ana TOMÁS País registou mais 30 vítimas mortais nas últimas 24 horas, menos dois óbitos que a evolução registada no dia anterior. Houve mais de 100 casos recuperados no espaço de um dia.

Portugal ultrapassou esta quinta-feira, 16 de abril, as 600 mortes, por covid-19. Desde o início da pandemia até hoje, o país registou um total 629 mortes, com 30 novos casos mortais só nas últimas 24 horas.

Apesar dos totais, o aumento diário do número de óbitos no último dia é inferior ao do dia anterior, quando foram contabilizadas mais 32 mortes.

O boletim desta quinta-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS), mostra também um aumento significativo do número de casos recuperados, que são já 493 (mais 110 que ontem). Estes números revelam igualmente um encurtamento da diferença entre a quantidade de vítimas de mortais e de pessoas recuperadas. Se ontem essa diferença era de 216, hoje situa-se em 136.

Covid-19. PR propõe ao parlamento prolongar estado de emergência até 02 de maio O Presidente da República propôs hoje ao parlamento a segunda prorrogação do estado de emergência em Portugal, por novo período de 15 de quinze dias, até 02 de maio, para permitir medidas de contenção da covid-19.

Em relação aos casos confirmados, passaram de 18.841 para 18.091, mais 750 dados como positivos à covid-19, nas últimas 24 horas.

O número de pessoas internadas também aumento consideravelmente entre ontem e hoje, em mais de 100, estando agora hospitalizadas 1302 duas, entre as quais 229 nos cuidados intensivos (mais 21 que ontem).



Na distribuição por regiões, o Norte, zona onde foram identificados os primeiros casos, continua a registar o maior número de óbitos (355) e infetados (11.237). Também se alterações, o Centro mantém-se como a segunda região do país em número de mortes (146) e a terceira em casos infetados (2756). Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (115 mortes e 4237 infetados), Algarve (9 mortes e 300 infetados) e Açores (4 mortos e 102 infetados).

Alentejo e Madeira registam 156 e 53 casos positivos, respetivamente, e nenhum óbito até à data.













