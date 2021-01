O país registou, nas últimas 24 horas, mais 73 mortes e 3.241 novos infetados. Apesar da descida no número de novos casos, as hospitalizações em enfermaria e em cuidados intensivos subiram.

Portugal ultrapassa a barreira de sete mil mortes por covid-19

Ana TOMÁS

Portugal contabilizou, nas últimas 24 horas, 3.241 novos infetados e mais 73 mortes, o que faz com o que o país ultrapasse à data de hoje, 2 de janeiro de 2021, a barreira de sete mil mortes por covid-19. Desde o início da pandemia e até hoje morreram 7.045 pessoas, vítimas da doença provocada pelo novo coronavírus, no país.

Apesar da descida no número de novos casos, as hospitalizações voltaram a inverter a tendência de descida e os internados em enfermaria e em cuidados aumentaram de ontem para hoje. Se esta sexta-feira, houve uma descida nos internamentos gerais e apenas mais uma pessoa internada nos cuidados intensivos, hoje verifica-se uma subida em ambos. Há 2.858 hospitalizadas, mais 52 que no dia anterior, e entre elas 492 estão em cuidados intensivos, mais nove que ontem.

O número de mortes nas últimas 24 horas também foi superior, com 73 óbitos face aos 66 divulgados esta sexta-feira.

Lisboa e Vale do Tejo foi a zona que mais viu subir os novos casos, com mais 1.418 infetados, e o número de mortes, com 28 óbitos registados. O Norte surge em segundo lugar, com 1.104 novos casos e 22 mortes, seguindo-se o Centro, com 447 novas infeções e 14 óbitos, e o Alentejo, com 97 novos infetados e nove mortes.

Sem nenhuma morte a lamentar, o Algarve registou 118 casos, os Açores 28 e a Madeira 29.

Nas últimas 24 horas houve também mais 1.482 recuperados, elevando para 340.150 o total daqueles que ultrapassaram a doença.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 423.870 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 76.675, mais 1.686 do que na sexta-feira.



