Portugal ultrapassa a barreira das 4000 mortes por covid-19 mas novos casos diminuem

Ana TOMÁS Pelo terceiro dia consecutivo, o país regista um abrandamento no número diário de novos infetados, contabilizando esta terça-feira 3.919 novos casos. Mas internamentos nos cuidados intensivos já ultrapassam os 500. Hoje registaram-se mais 85 mortes.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 85 mortes por covid-19, ultrapassando a barreira dos quatro mil óbitos desde que a pandemia chegou ao país.

Enquanto o número de óbitos diário reflete um agravamento em relação ao dia anterior (mais 11 que ontem), verifica-se, pelo terceiro dia consecutivo, um abrandamento no número diário de novos infetados. Esta terça-feira, há mais 3.919 novos infetados, menos 125 que ontem (quando se registaram 4.044 casos) e menos 869 que anteontem (dia com mais 4.788 casos contabilizados).

Na distribuição por regiões, o Norte mantém-se como a mais afetada, nos balanços diários, concentrando 50 das 85 mortes ocorridas nas últimas 24 horas e 2.284 das 3.919 novas infeções.

Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1.018 novos casos e 20 óbitos, o Centro, com mais 446 infetados e 12 mortes, o Alentejo, com mais 83 casos e mais três mortos, e o Algarve, com 65 novos casos mas nenhum óbito, tal como acontece nas regiões autónomas que se mantêm sem óbitos associados à covid-19 e com o número de novos casos abaixo das duas dezenas (18 nos Açores e cinco na Madeira).

O número de hospitalizações continua a subir, com os internamentos em cuidados intensivos a ultrapassarem os 500 (506), mais oito que ontem, e o total de hospitalizações, por covid-19, a subir para os 3.275, mais 34 que na véspera.

Esta terça-feira, registam-se ainda mais 7.406 recuperados, quase o dobro dos novos infetados, elevando o total de pessoas que recuperaram a doença para 184.233.

Desde o início da pandemia, 268.721 foram infetadas, em Portugal, com o novo coronavírus e morreram da doença 4.056 pessoas.

Há atualmente, 80.432 casos ativos, menos 3.572 que ontem









