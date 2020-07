A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada pela covid-19, totalizando mais 68 casos do que no dia anterior.

Portugal. Três mortes e 111 novos casos nas últimas 24 horas

Ana Patrícia CARDOSO A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada pela covid-19, totalizando mais 68 casos do que no dia anterior.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira, 28, Portugal conta com mais 111 casos confirmados e três mortes do que no dia anterior.

Destes 111 novos casos, 68 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Foi nesta região que também se contam os três óbitos registados nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia, o país registou 50.410 casos de infeção confirmados e 1.722 mortes.

Há 402 pessoas hospitalizadas (menos 12 do que ontem), 41 (menos 4) em unidades de cuidados intensivos.

A DGS indica que há mais 251 pessoas que recuperaram da doença, elevando para 35.626 o número total de recuperados.





